Universidad Católica quiere seguir escalando posiciones en la Liga de Primera 2025 cuando este sábado visite a Deportes Limache. Los cruzados quieren traspasar su buen rendimiento de local tras volver a San Carlos a sus próximos partidos como foráneos, siendo ante los tomateros su primer objetivo.

Sin embargo, este duelo Daniel Garnero tendrá que afrontarlo con varias bajas. Y ojo, que no hablamos solo de lesionados, sino que también de los juveniles con los que no podrá contar al estar trabajando con la selección chilena Sub 20.

Esto tiene bastante molesto al DT cruzado, cosa de que dejó en evidencia en la conferencia de prensa previa al duelo ante Limache.

Garnero dispara contra la ANFP por sus reglas

El argentino aseguró ante los medios que “no se intentó (buscar el regreso de los juveniles) porque las reglas estaban claras y no iban a poder venir solo para este partido. Es una contradicción que te obliguen a jugar con juveniles, porque se van haciendo importantes y después no los puedes usar”.

“Ahí está el inconveniente organizativo. Muchos de nuestros juveniles llegaron al primer equipo los últimos partidos por una cuestión de necesidad y también porque se ganaron el lugar. Hoy no tenemos ninguno”, agregó.

Daniel Garnero tendrá varias bajas en la visita de Universidad Católica a Deportes Limache. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el DT de la UC afirmó que “a nosotros nos sacaron cuatro futbolistas que veníamos utilizando y encima se suman algunas lesiones o suspensiones. Entonces, terminamos con un plantel mucho más corto. Incluso en la semana entrenando éramos pocos”.

Cabe destacar que para este encuentro Garnero no podrá contar con Diego Corral, Juan Francisco Rossel y Sebastián Arancibia, quienes están trabajando con la selección chilena Sub 20 de Nicolás Córdova.

¿Cuándo juega Universidad Católica vs Deportes Limache?

Cruzados y tomateros se verán las caras este sábado 14 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña. Este duelo será válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025.

