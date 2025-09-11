Una de las primeras víctimas que trajo la inauguración del Claro Arena para el plantel de Universidad Católica fue su máximo goleador, el argentino Fernando Zampedri, quien sufrió un desgarro en el primer juego en el nuevo recinto ante Unión Española.

El primer diagnóstico que se entregó desde la institución fue que iba a estar fuera de las canchas por las próximas tres semanas, por lo que en el peor de los casos recién podría volver a jugar después del receso por Fiestas Patrias y el Mundial Sub 20.

Todo esto, mientras sigue la interrogante respecto a la renovación del contrato de Zampedri que termina en diciembre de este año. Pues bien, su entrenador Daniel Garnero le confirmó una muy buena noticia a los hinchas de Católica.

ver también Lesión de Fernando Zampedri: dan a conocer cuándo podría volver

Católica recibe buenas noticias por Zampedri

“Fer fue evolucionando muy bien. Tiene más tiempo (de recuperación) que Gary Medel. Entonces, está mucho más seguro. Él estuvo entrenando esta última semana a la par de sus compañeros sin ningún tipo de inconvenientes”, aclaró Garnero.

En esa línea, el técnico de Católica agrega sobre Zampedri que “no sé cómo llegará hoy, después que ayer hizo un trabajo bastante intenso. Vamos a ver cómo evoluciona y si él está bien, tiene muchísimas chances de jugar“.

Una buena noticia para Los Cruzados en medio de las múltiples bajas que tiene el equipo para su último juego antes del receso, entre suspendidos, lesionados y los jóvenes que están con la Selección Chilena preparándose para el Mundial Sub 20.

Publicidad

Publicidad

Los números del “Toro” en este 2025

Entre torneos locales y la fase previa en Copa Sudamericana, Fernando Zampedri disputó este año un total de 2.006 minutos en cancha durante 23 encuentros, donde registra 13 goles (11 en Liga de Primera) y dos asistencias.

¿Cuándo juega la UC?

Universidad Católica visitará a Deportes Limache en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota, este sábado 13 de septiembre a las 20:00 horas, por la fecha 23 del Campeonato Nacional.

Publicidad