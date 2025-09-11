Universidad Católica atraviesa una etapa decisiva en la Liga de Primera, donde cada uno de los partidos restantes puede acercarlos más a la ansiada clasificación a las competencias internacionales. Al mismo tiempo, la franja ya comienza a proyectar lo que será el 2026 y que pasará con su máxima figura: Fernando Zampedri.

El “Toro”, actual goleador del torneo con 11 tantos, se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes de los últimos años con los cruzados. Por eso, muchos se preguntan que pasará a fin de año cuando al jugador se le termine el contrato.

En la UC buscan asegurar su continuidad. Sin embargo, hay una situación que estaría trabando las negociaciones para sellar su renovación.

El motivo por el que Zampedri no renueva con Universidad Católica

El jugador de 37 años se encuentra en un gran momento con los cruzados, liderando con 11 tantos la tabla de goleadores del campeonato nacional.

Tras su última renovación en 2023, este nuevo contrato finaliza a finales de este año, pero a pesar de que las negociaciones comenzaron aún no se cierra.

Cruzados presentó una oferta para sellar la renovación del Toro hace algunas semanas, pero el delantero aún no responde, lo que tendría frenada la operación.

Según recoge Punto Cruzado, el periodista Bruno Sampieri reveló que el club ofreció renovar por una temporada más, mientras que el jugador quiere que sea por dos temporadas.

A pesar de esto, se espera que la renovación avance a buen puerto y que se llegue a un consenso entre ambas partes, ya que ambos quieren continuar el vínculo.

