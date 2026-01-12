Colo Colo ha iniciado su temporada con un partido contra su propia rama de la sub 20, lo que dejó una sorpresiva y grata sensación al fijarse en un jugador en específico. Yastin Cuevas, delantero de 17 años, marcó dos goles en enfrentamiento e ilusiona con su buen juego.

Formado en las divisiones menores del Cacique, Cuevas es considerado como uno de los proyectos más interesantes del club. Su talento comenzó a llamar la atención a temprana edad, destacando por su técnica y capacidad para marcar la diferencia.

Ha participado con la camiseta de la Selección Chilena Sub 17. En el Sudamericano de la categoría fue una de los jugadores que más llamaron la atención, convirtiéndose en el mejor jugador de dicho torneo según las notas entregadas por Sofascore.

Ese rendimiento le permitió dar el salto al Mundial Sub 17, donde enfrentó como titular selecciones de alto nivel y volvió a demostrar su calidad. Cuevas responde con carácter, dejando claro que tiene las condiciones para competir.

Yastin Cuevas jugando en el entrenamiento donde hizo dos goles

Un talento que busca su lugar en el Monumental

Dentro de la cancha, Yastin Cuevas se desempeña como una carta ofensiva por el medio aunque también puede actuar por las bandas. Destaca por su buena pegada, visión de juego y atrevimiento para encarar, cualidades que le permiten llegar con frecuencia al área rival. Su estatura es 1.75.

Los dos goles convertidos en la práctica no solo refuerzan su confianza, sino que también reabren el debate sobre su proyección a corto plazo. Yastin Cuevas ya supo brillar con la Roja juvenil y ahora busca que ese talento se traduzca en oportunidades concretas con la camiseta del Cacique.

Oportunidad que posiblemente tenga en la pretemporada con el inicio de la Serie Río de la Plata. Colo Colo se enfrentará a Olimpia, Alianza Lima y Peñarol, de cara a comienzos del fútbol chileno para ver cómo en realidad está el plantel.