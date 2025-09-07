Universidad Católica se encuentra en una etapa crucial del Campeonato Nacional en donde cada partido cuenta y los puede llevar más cerca de la zona de clasificación a los torneos internacionales, y en ese contexto también comienzan a prepararse para lo que vendrá el 2026 y el rol que tendrá su principal figura: Fernando Zampedri.

El toro es el goleador del torneo con 11 tantos y es una de las máximas figuras de la historia de la franja en las últimas décadas, por este motivo, la UC no quiere que el jugador chileno-argentino se vaya al terminar su contrato. Sin embargo, las negociaciones se habrían complicado.

Así va la renovación de Zampedri en la UC

El Toro es uno de los 10 jugadores que se acercan al final de su contrato y según recoge Punto Cruzado, el comunicador Bruno Sampieri reveló que el club ya presentó una oferta para extender su estadía en la franja, pero está no fue respondida.

Esto ya que la propuesta fue entregada antes de la llegada de Daniel Garnero al equipo, lo que motivó a Zampedri a no responder inmediatamente considerando que no sabía el rol que tendría en el plantel con un nuevo DT.

ver también La UC va con todo para el 2026 y buscará quitarle a su gran goleador a uno de sus rivales

Asimismo añaden que con Garnero, Zampedri busca potenciar los objetivos del equipo más que los propios, por lo que descartan que esté esperando otras ofertas si no que estaría analizando el panorama que tendría la franja para la próxima temporada.

Fernando Zampedri es el goleador del actual campeonato con 11 tantos/Photosport

Publicidad

Publicidad

El medio además añade que a pesar de la no respuesta del jugador, su renovación podría cerrarse con facilidad al momento de comenzar nuevamente las negociaciones y que en caso de no concordar en algunos puntos, tampoco sería motivo para cortar lazos y buscar otros rumbos.

Hace algunos días, Sampieri reveló que la franja en preparación para el próximo año ya habría puesto en el goleador de Cobresal, Diego Coelho.