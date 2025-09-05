Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de pases

La UC va con todo para el 2026 y buscará quitarle a su gran goleador a uno de sus rivales

A pocos meses para empezar el 2026, la franja ya comienza a analizar a los jugadores que buscará fichar.

Por Andrea Petersen

La UC ya está pensando en reforzarse para el 2026.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa UC ya está pensando en reforzarse para el 2026.

El mercado de pases en Chile ya cerró y los equipos se reforzaron para la segunda rueda. Sin embargo, aunque faltan meses para que vuelva a abrirse, revelan que Universidad Católica ya tiene definido al jugador que quiere sumar de cara a la próxima temporada.

Según recoge Punto Cruzado, la UC, a pesar de que aún le quedan 9 partidos por disputar, ya se empieza a enfocar en lo que será el fin de la temporada y lo que se viene para el próximo año, por lo que buscará sumar a un delantero uruguayo que lleva un largo recorrido en el Campeonato Nacional.

Durante este mercado, el equipo de Daniel Garnero no sumó refuerzos, sin embargo, si experimento las salidas de Francisco Arancibia y Thomas Gillier. Por lo mismo, buscarán reforzarse con todo el 2026, ya que además hay varios jugadores cuyos contratos terminan.

El jugador que podría llegar a la UC el 2026

Frente a esto, los Cruzados buscarían volantes, centrales, laterales e incluso hasta delanteros, señala Punto Cruzado, en donde según reveló el periodista Bruno Sampieri en su canal de Youtube, tendrían en carpeta a jugador de Cobresal.

El delantero uruguayo Diego Coelho, quien llegó al futbol chileno el año 2022 y también militó en Curicó Unido, podría arribar a la franja como agente libre.

Diego Coelho tiene “de casero” a la U: Revela el secreto para ser su verdugo

ver también

Diego Coelho tiene “de casero” a la U: Revela el secreto para ser su verdugo

El jugador de 30 años pasa por un gran momento en el Campeonato Nacional, que va en el séptimo puesto de la tabla estando en zona de Fase de grupos de la Sudamericana.

Publicidad
Diego Coelho se ha convertido en el gran goleador de Cobresal/Photosport

Diego Coelho se ha convertido en el gran goleador de Cobresal/Photosport

Actualmente, Coelho marcha en el cuarto lugar de goleadores de esta temporada con 9 tantos, por lo que su nombre estaría en carpeta para los cruzados.

Diego Coelho se ha convertido en el gran goleador de Cobresal/Photosport

Diego Coelho se ha convertido en el gran goleador de Cobresal/Photosport

Publicidad
Lee también
La denuncia de Piero Maza que complica a U. Católica y Cobresal
Universidad Católica

La denuncia de Piero Maza que complica a U. Católica y Cobresal

No se vio en TV: Gary Medel fue tutor de un inminente mundialista
Selección Chilena

No se vio en TV: Gary Medel fue tutor de un inminente mundialista

"Lo sentimos": Montes dio la clave para la remontada de la UC
Universidad Católica

"Lo sentimos": Montes dio la clave para la remontada de la UC

De mal en peor: Nico Córdova sufre nueva baja en la Roja
Selección Chilena

De mal en peor: Nico Córdova sufre nueva baja en la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo