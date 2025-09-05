El mercado de pases en Chile ya cerró y los equipos se reforzaron para la segunda rueda. Sin embargo, aunque faltan meses para que vuelva a abrirse, revelan que Universidad Católica ya tiene definido al jugador que quiere sumar de cara a la próxima temporada.

Según recoge Punto Cruzado, la UC, a pesar de que aún le quedan 9 partidos por disputar, ya se empieza a enfocar en lo que será el fin de la temporada y lo que se viene para el próximo año, por lo que buscará sumar a un delantero uruguayo que lleva un largo recorrido en el Campeonato Nacional.

Durante este mercado, el equipo de Daniel Garnero no sumó refuerzos, sin embargo, si experimento las salidas de Francisco Arancibia y Thomas Gillier. Por lo mismo, buscarán reforzarse con todo el 2026, ya que además hay varios jugadores cuyos contratos terminan.

El jugador que podría llegar a la UC el 2026

Frente a esto, los Cruzados buscarían volantes, centrales, laterales e incluso hasta delanteros, señala Punto Cruzado, en donde según reveló el periodista Bruno Sampieri en su canal de Youtube, tendrían en carpeta a jugador de Cobresal.

El delantero uruguayo Diego Coelho, quien llegó al futbol chileno el año 2022 y también militó en Curicó Unido, podría arribar a la franja como agente libre.

ver también Diego Coelho tiene “de casero” a la U: Revela el secreto para ser su verdugo

El jugador de 30 años pasa por un gran momento en el Campeonato Nacional, que va en el séptimo puesto de la tabla estando en zona de Fase de grupos de la Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Diego Coelho se ha convertido en el gran goleador de Cobresal/Photosport

Actualmente, Coelho marcha en el cuarto lugar de goleadores de esta temporada con 9 tantos, por lo que su nombre estaría en carpeta para los cruzados.

Diego Coelho se ha convertido en el gran goleador de Cobresal/Photosport

Publicidad