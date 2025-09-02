No todo podía ser positivo para Universidad Católica luego de su regreso triunfal a San Carlos de Apoquindo, con dos victorias seguidas en el Claro Arena. Es que una de sus figuras enfrenta un drama económico a raíz de una demanda.

Se trata del defensor Tomás Asta-Buruaga, quien según detalla el diario La Tercera, perdió una millonaria demanda que le puso a su antiguo representante, la firma Portasur, cuyo rostro más visible es el abogado Daniel Orsi, que le obligará a desembolsar una importante suma de dinero.

El matutino advierte que tras perder las dos instancias judiciales a las que recurrió, el futbolista de Católica se expone al pago de $32 millones de pesos, que más intereses y costas de los juicios, podría elevar la cifra hasta los $50 millones.

Millonaria demanda contra defensor de Católica

Ligado a lo anterior, la publicación indica que desde Portasur exigen a la Justicia “el embargo de dos cuentas corrientes, el vehículo del jugador y los ingresos que percibe de la UC hasta completar la cifra“, lo que compromete la estabilidad financiera del jugador.

Por lo anterior, Asta-Buruaga recurrió al Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), quien actúa como intermediario entre la agencia y el jugador de Católica para llegar a un acuerdo extrajudicial que permita el pago de una cifra económica menor.

“Tomás está viviendo días muy difíciles, en momentos en que justamente debería estar tranquilo, esperando la llegada de su primer hijo y pensando en rendir bien en el campo de juego, más aún que finaliza su contrato a fin de año“, apuntó Luis Marín, secretario del ente gremial.

Los números de Asta-Buruaga en Los Cruzados

En la presente temporada, la última con contrato en Universidad Católica, Tomás Asta-Buruaga disputó, entre Liga de Primera, Copa Chile y Sudamericana, un total hasta ahora de 987 minutos en cancha durante 18 juegos, en los que suma un gol y una asistencia.