Universidad Católica sacó adelante un difícil encuentro ante Cobresal y se quedó con el triunfo. Uno que expresó su felicidad fue Clemente Montes tras el partido ante los Mineros.

Si bien los dirigidos por Gustavo Huerta abrieron la cuenta a través de Diego Coelho, los Cruzados pudieron remontar el marcador gracias a las anotaciones de Branco Ampuero y Diego Valencia para decretar el 2-1 definitivo en la comuna de Las Condes.

La clave según Clemente Montes

Universidad Católica celebró por segunda semana consecutiva en el Claro Arena. No solo la apertura de su nuevo estadio tiene felices a los hinchas, sino que también los resultados. Clemente Montes manifestó su conformidad por ganar otra vez en casa.

“El segundo tiempo se hizo un partido muy de ida y vuelta, pero contento de llevar estos tres puntos en casa y mantener el invicto, que después de tantos años volvemos acá“, indicó Montes a TNT Sports. Pese a que Cobresal abrió la cuenta, el atacante aseguró que la UC fue protagonista siempre.

“Igual su gol fue una contra, nosotros estamos llegando bastante, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo tiempo fue más de contra, para mí quizás era más rotar la pelota más rápido, nos faltaba jugar más por mi lado, jugar mano a mano y ahí hicimos más daño. En el segundo tiempo se desarmó todo, se hizo duro, ida y vuelta”, detalló el jugador de 24 años.

Con el triunfo Universidad Católica llegó al 6° lugar con 36 puntos, teniendo un partido pendiente contra Ñublense. Clemente Montes aseguró que los hinchas fueron claves para poder remontar ante Cobresal en el Claro Arena.

“La gente empujó mucho y nosotros lo sentimos, obviamente en el entretiempo nos dijimos que había que dar vuelta este resultado, en el balón parado estamos bien fuerte y de hecho los dos goles fueron de eso, así que muy bien por el equipo en ese sentido, también mejorar en la parte de juego, porque terminamos sufriendo mucho al final de los partidos, eso hay que corregirlo”, cerró.