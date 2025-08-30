U. Católica encontró un gol en la agonía para sumar otra victoria en el Claro Arena. Parecía que los cruzados igualaban con Cobresal, pero vencieron por 2-1 en la fecha 22 de la Liga de Primera y se hicieron fuertes en zona de copas internacionales en la tabla de posiciones.

A los 29′, el árbitro Piero Maza cobraba penal para Cobresal, pero revisó la jugada tras un llamado del VAR y lo anuló. El marcador recién se movería minutos después, a los 37′, cuando César Yanis recuperó un balón tras un error de Sebastián Arancibia y asistió a Diego Coelho para el 1-0.

Los cruzados pondrían el empate a los 49′. El portero minero, Jorge Pinos, detuvo un potente tiro libre de Eduard Bello, pero en el rebote Arancibia mandó un centro que conectó con un cabezazo de Branco Ampuero para el 1-1.

Los minutos finales estuvieron para cualquier lado. Cobresal tuvo una oportunidad de oro que desperdició a los 78′. Lo pagó caro en los minutos finales, porque a los 86′, después de un tiro de esquina, Diego Valencia cabeceó y la pelota se desvió en José Tiznado para el 2-1 de la UC.

Tabla de posiciones tras U. Católica vs Cobresal

Con este resultado, U. Católica se hace fuerte en zona de copas internacionales. Los cruzados quedan sextos con 36 puntos, clasificando a Copa Sudamericana, pero mirando con ilusión los cupos de Copa Libertadores, porque tiene tres unidades menos que Palestino (2° en la tabla) y dos menos que U. de Chile (3°). El título y el Chile 1 por ahora lo tiene Coquimbo Unido (1°). Por su lado, Cobresal queda séptimo con 32 unidades.

El próximo partido de la UC será contra Deportes Limache de visita, mientras que el siguiente encuentro de Cobresal será contra Palestino de local.