UFC pone fin a sus eventos numerados este sábado 6 de diciembre con la increíble realización de UFC 323, magno evento a celebrarse en el T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada y que pone fin a varias etapas.
Así es, porque no solo despide el 2025, este evento será el último PPV que se realizará y también será el último gran show previo a su llegada a Paramount en Latinoamérica y por ello tiró toda la carne a la parrilla.
Alexandre Pantoja y Joshua Van animarán la co-estelar por el título mosca, además de ver acción históricos peleadores como el excampeón mexicano, Brandon Moreno, además de Henry Cejudo y Jan Blachowicz, todos ellos, coronados con la pelea titular por la división gallo, entre el georgiano, Merab Dvalishvili (21-4-0) y el ruso, Petr Yan (19-5-0).
ver también
Ex campeón de UFC queda maravillado con Pulgar y le dedica emotivo mensaje: “Es el espíritu…”
¿A qué hora es UFC 323 y cuándo pelea Dvalishvili vs. Yan?
UFC 323 se celebra este sábado 6 de diciembre, a partir de las 20:00 horas con las preliminares iniciales, mientras que la cartelera estelar iniciará a partir de las 00:00 horas de Chile en el T-Mobile Arena de Las Vegas, NV.
El evento central, en tanto, entre Merab Dvalishvili y Petr Yan no comenzará antes de las 02:15 AM horas de Chile.
Horarios UFC 323 en LATAM
|Horario estelar
|Horario estelar
|Países LATAM
|21:00 horas
|No antes de las 23:15 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|22:00 horas
|No antes de las 00:15 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|23:00 horas
|No antes de las 01:15 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|00:00 horas
|No antes de las 02:15 horas
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver por TV o streaming UFC 323?
UFC 323, último evento numerado del año de la empresa de MMA, contará con transmisión exclusivamente online para Chile, así que quienes deseen ver esta imperdible jornada lo podrán hacer accediendo al plan Premium de Disney+, previo pago de una suscripción mensual. Mismo caso con Argentina.
En el resto de Latinoamérica, en tanto, las preliminares también se podrán ver en la señal ESPN 5 y las estelares solo por streaming en exclusiva por la app Disney+.
Cartelera de UFC 323
Estelares
- Merab Dvalishvili (c) vs. Petr Yan: Pelea por título peso gallo.
- Alexandre Pantoja (c) vs. Joshua Van: Pelea por título peso mosca.
- Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira: Peso mosca.
- Henry Cejudo vs. Payton Talbott: Peso gallo.
- Jan Błachowicz vs. Bogdan Guskov: Peso semipesado.
Preliminares
- Grant Dawson vs. Manuel Torres: Peso ligero.
- Terrance McKinney vs. Chris Duncan: Peso ligero.
- Maycee Barber vs. Karine Silva: Peso mosca femenino.
- Nazim Sadykhov vs. Farès Ziam: Peso ligero.
Preliminares iniciales
- Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira: Peso mediano.
- Edson Barboza vs. Jalin Turner: Peso ligero.
- Iwo Baraniewski vs. Ibo Aslan: Peso semipesado.
- Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trócoli: Peso mediano.
- Muhammad Naimov vs. Mairon Santos: Peso pluma.