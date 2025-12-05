Talento deportivo existe en Chile. Y así ha quedado demostrado en los Juegos Bolivarianos que se disputan en Perú, donde la delegación nacional ha sumado muchas medallas.

Una de las más llamativas fue la que ganó la skater Ignacia Muñoz, ya que es la deportista más joven de toda la competencia con apenas 13 años.

Sorprendió a todos al conquistar la presea de oro en la categoría park, venciendo a rivales de Perú, Colombia y Bolivia para subirse a lo más alto del podio.

“Me siento muy orgullosa de sacar un oro, trabajé muy duro día a día. Me siento muy feliz. Ha sido bacán representar a Chile y darle esta medalla”, comentó la promesa del skateboarding nacional.

Ignacia Muñoz, promesa del deporte nacional

Su futuro es auspicioso y posiblemente pueda dar un paso histórico en los próximos años, pues ha sido incluida en campamentos internacionales pensando en los Juegos Olímpicos del 2028, que se realizarán en Los Ángeles.

Gran comportamiento de Chile en los Juegos Bolivarianos

El Team Chile está cumpliendo una buena actuación en Ayacucho, Perú, donde se está realizando este evento internacional.

La delegación nacional ganó 17 medallas en la última jornada y alcanzó las 142 unidades (42 oros, 49 platas y 51 bronces), afianzándose en el cuarto lugar del medallero general a falta de tres días de competencia.