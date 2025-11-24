Zapping anunció la transmisión oficial y continua de los XX edición de los Juegos Deportivos Bolivarianos, que se desarrollarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre, con sedes principales en Ayacucho y Lima, Perú.

Evento multideportivo que reunirá a más de 4.000 atletas de 17 países, consolidándose como uno de los encuentros deportivos más importantes del año en Sudamérica.

¿Dónde ver los Juegos Bolivarianos 2025?

Los abanderados de esta delegación serán la esgrimista Arantza Inostroza, única representante chilena en esgrima en los Juegos Olímpicos de París 2024, y Héctor Flores, especialista en tiro skeet y actual quinto lugar del ranking mundial.

Ambos lideran un equipo que incluye figuras históricas como la nadadora Kristel Köbrich, con 40 años y seis participaciones olímpicas, —la atleta chilena con más presencias en Juegos Olímpicos—, así como Tania Zeng, la tenimesista de 59 años que recientemente compitió en París 2024.

El equipo chileno participará en disciplinas donde históricamente ha sobresalido: remo, esquí náutico, tiro, canotaje, tenis, atletismo y tenis de mesa, entre otros, con el objetivo de consolidarse como referente deportivo sudamericano.

