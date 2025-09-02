La denuncia de Piero Maza que complica a U. Católica y Cobresal

U. Católica y Cobresal animaron un emocionante partido por la fecha 22 de la Liga de Primera. Los cruzados dieron vuelta el partido contra los mineros y se quedaron con otro triunfo en el Claro Arena, haciéndose fuertes en zona de copas internacionales en la tabla de posiciones.

Diego Coelho abrió la cuenta a los 37′, pero la UC terminó celebrando gracias a un gol de Branco Ampuero (49′) y un autogol de José Tiznado, quien metió la pelota en su propio arco ante un remate de Diego Valencia (86′).

Las emociones estaban a mil en San Carlos de Apoquindo, donde miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos fueron denunciados por Piero Maza en su informe arbitral. Se trata de Andrés San Martín, asistente técnico en la UC, y Jaime Gutiérrez, ayudante en Cobresal.

Piero Maza acusó una pelea entre los cuerpos técnicos de U. Católica y Cobresal | Photosport

Piero Maza denuncia pelea en U. Católica vs Cobresal

Andrés San Martín, ayudante técnico de Daniel Garnero, terminó expulsado por “conducta inadecuada dentro del banco”, acusado de “provocar una confrontación con el equipo adversario” y “salir de su área técnica para decirle a los pasabalones no apurar la entrega de balones”.

“Mientras baja a camarines, continúa la discusión con sus rivales, siendo calmados por miembros de sus cuerpos técnicos”, denunció Maza.

Jaime Gutiérrez, asistente técnico de Gustavo Huerta, también fue expulsado por “conducta inadecuada dentro del banca”, acusado de “salir de su área técnica a encarar a un miembro del cuerpo técnico de U. Católica, a raíz de la demora en la entrega de balones por parte de los pasabalones del partido”.

Ahora, ambos esperan por la determinación del Tribunal de Disciplina, donde arriesgan duras sanciones por esta discusión.