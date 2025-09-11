U. Católica se quiere hacer fuerte en la tabla de posiciones de la Liga de Primera para seguir soñando con clasificar a la Copa Libertadores. Por eso, las fechas que vienen serán fundamentales. Este sábado 13 de septiembre, los cruzados enfrentan a Deportes Limache.

La Franja viene de una linda racha de tres triunfos consecutivos para ubicarse en el sexto lugar de la clasificación con 36 puntos, a solo dos unidades del Chile 3. Sin embargo, hay un difícil panorama para este fin de semana.

Resulta que Daniel Garnero tiene varias bajas para este partido. Si bien recupera a Fernando Zampedri y Dylan Escobar de sus lesiones, y a Daniel González tras su llamado a la Roja, el DT de U. Católica debe ordenarse ante una larga lista de ausencias para enfrentar a Deportes Limache.

El entrenador ya sabía las situaciones de los lesionados, porque no están disponibles Gary Medel, Valber Huerta y Fernando Zuqui. Pero no son los únicos casos que afectan a la UC, que tiene jugadores suspendidos, otros en la Roja Sub 20 y uno que debe volver del extranjero.

La UC salta a la cancha este sábado | Photosport

La larga lista de bajas que tiene U. Católica

En U. Católica, Branco Ampuero y Eugenio Mena son bajas por suspensión. Además, tampoco estarán los juveniles Juan Francisco Rossel, Sebastián Arancibia, Diego Corral y Martín Contreras, quienes entrenan con la Sub 20 y juegan un amistoso contra Corea del Sur el domingo.

Por último, está la duda de Eduard Bello, quien participó de los partidos de Venezuela en Eliminatorias y, según comentan desde Punto Cruzado, no se ha sumado a los entrenamientos en Las Condes. Habrá que ver si se incorpora este jueves para ser considerado.