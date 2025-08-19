Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Cosas del fútbol chileno: cambian estadio de partido clave de la Liga de Primera a días de jugarse

Sorpresa en uno de los primeros duelos que se jugarán en la fecha. Repentino cambio sacude a equipos de provincia.

Por Nelson Martinez

El fútbol chileno avisa novedades para la próxima fecha.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl fútbol chileno avisa novedades para la próxima fecha.

Se viene la fecha 21 de la Liga de Primera y ya en recta final la mayoría de los equipos se juegan cosas importantes. Eso sí, nueva sorpresa en la programación cayó en el fútbol chileno para este fin de semana.

Es que tras anunciarse con anticipación el día, hora y estadios de los encuentros, uno de ellos cambiará su sede tras información desde la ANFP. Eso sí, se mantiene el horario inicial.

¿El afectado? Deportes Limache, elenco que está tres puntos sobre Unión Española en la lucha por el descenso y que tendrá los ojos puestos sobre ellos en partido clave para pelear la permanencia.

Fútbol chileno y nuevo cambio

Deportes Limache vs O’Higgins de Rancagua estaban anunciados inicialmente para jugar en el Nicolás Chahuán de La Calera, lo que finalmente se cambió durante la jornada de este martes 19 de agosto.

/Photosport

/Photosport

Por ello, el compromiso ahora se llevará a cabo en el Lucio Fariña Fernández de Quillota, donde los tomateros vienen de golear 4-0 a Audax en su último desafío como locales.

Publicidad

El compromiso se mantiene para este viernes 22 de agosto, a las 20:30 horas en suelo canario, con un partido que tendrá los ojos de Unión Española, Deportes Iquique, La Serena y Everton en el resultado de Limache.

El triunfo celeste en la primera rueda /Photosport

El triunfo celeste en la primera rueda /Photosport

Por su parte, los celestes de Paqui Meneghi pasan un gran momento y están prendidos en la lucha por ir a copas internacionales. Con 34 puntos, O’Higgins es 5° en la Liga de Primera, a cuatro puntos de la U, que es segundo.

Publicidad
Lee también
No solo Almirón: otros dos técnicos dejan sus bancas en martes negro
Chile

No solo Almirón: otros dos técnicos dejan sus bancas en martes negro

Los candidatos del fútbol chileno y el deporte a las elecciones de noviembre
Chile

Los candidatos del fútbol chileno y el deporte a las elecciones de noviembre

Charles Aránguiz elige su ídolo en el fútbol: fue crack en Colo Colo
Chile

Charles Aránguiz elige su ídolo en el fútbol: fue crack en Colo Colo

Mosa manda palo al Bloque Vial por demora en la salida de Almirón
Colo Colo

Mosa manda palo al Bloque Vial por demora en la salida de Almirón

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo