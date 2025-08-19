Se viene la fecha 21 de la Liga de Primera y ya en recta final la mayoría de los equipos se juegan cosas importantes. Eso sí, nueva sorpresa en la programación cayó en el fútbol chileno para este fin de semana.

Es que tras anunciarse con anticipación el día, hora y estadios de los encuentros, uno de ellos cambiará su sede tras información desde la ANFP. Eso sí, se mantiene el horario inicial.

¿El afectado? Deportes Limache, elenco que está tres puntos sobre Unión Española en la lucha por el descenso y que tendrá los ojos puestos sobre ellos en partido clave para pelear la permanencia.

Fútbol chileno y nuevo cambio

Deportes Limache vs O’Higgins de Rancagua estaban anunciados inicialmente para jugar en el Nicolás Chahuán de La Calera, lo que finalmente se cambió durante la jornada de este martes 19 de agosto.

Por ello, el compromiso ahora se llevará a cabo en el Lucio Fariña Fernández de Quillota, donde los tomateros vienen de golear 4-0 a Audax en su último desafío como locales.

El compromiso se mantiene para este viernes 22 de agosto, a las 20:30 horas en suelo canario, con un partido que tendrá los ojos de Unión Española, Deportes Iquique, La Serena y Everton en el resultado de Limache.

Por su parte, los celestes de Paqui Meneghi pasan un gran momento y están prendidos en la lucha por ir a copas internacionales. Con 34 puntos, O’Higgins es 5° en la Liga de Primera, a cuatro puntos de la U, que es segundo.

