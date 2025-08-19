Nicolás Castillo hizo noticia el fin de semana pasado tras burla sin piedad contra Colo Colo, en lo que fue la recordada goleada de U Católica en pleno Estadio Monumental.

Pero previo a eso no se la había conocido la pista al ex delantero de la selección chilena, quien este año fue presentado como flamante refuerzo del Santiago City, equipo de la Segunda División Profesional.

Pese a que pudo sumar minutos y anotar, repentina lesión sacó de las canchas al ariete formado en la UC, quien tras eso inició un proceso de recuperación dado a conocer por el equipo rosado. Eso, previo a que se encendieran las alertas entre ambos.

¿Qué pasó con Nico Castillo y el City?

Nicolás Castillo ya no cuenta con publicaciones alusivas al Santiago City en su cuenta de Instagram, tras desaparecer del mapa y también de los posteos del equipo rosado en la Segunda División.

Luego de trabajar en la recuperación de su lesión, desde el medio Fichajes Chilenos avisaron que tanto el jugador como el elenco capitalino dejaron de seguirse en Instagram repentinamente.

Si bien aún no hay una voz oficial desde el equipo, en las últimas jornadas no realizaron más publicaciones sobre el Nico Castillo, sacándolo definitivamente del mapa. Lo mismo hizo el jugador, quien ha hecho noticias por otros hechos, lejos del City.

El delantero jugó por última vez el 18 de mayo, en el triunfo 2-1 contra Real San Joaquín. Ahí disputó 70 minutos y posteriormente estuvo siete fechas sin ser convocado, en otra señal de la ruptura con el equipo capitaliano.

