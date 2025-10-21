En un fin de semana de definiciones para el fútbol chileno, una de las categorías que puede tener nuevo campeón es la Segunda División, ya que a cuatro fechas del final, Deportes Puerto Montt está muy cerca de conseguir su vuelta a Primera B después de dos años.

Para ello, este sábado 25 de octubre, los “Delfines” que lideran la tabla de posiciones con 45 puntos, a seis de su escolta Deportes Linares, visitarán a Santiago City. Si logran la victoria, y los maulinos no ganan, firmarán su ascenso.

Hasta aquí, lo normal. El tema es que la definición de Segunda División ya tiene tintes polémicos, luego que el cuadro metropolitano tomara una insólita decisión respecto de su localía para el duelo con Puerto Montt, pues privilegiará su economía por sobre lo deportivo.

Polémica decisión sacude a la Segunda División

Según dio a conocer la ANFP en su sitio oficial, el SanCity decidió llevar su encuentro contra los “salmoneros” hasta la Región de Los Lagos, y más específicamente a la vecina ciudad de Osorno, pues jugarán en el Estadio Rubén Marcos Peralta, ex Parque Schott.

El encuentro donde Puerto Montt puede ser campeón de Segunda División, se llevará a cabo este sábado 25 de octubre a contar de las 17:00 horas, y Santiago City decidió poner su entrada más “barata” a un valor de $10.000 pesos, digna de un juego por Liga de Primera.

Una medida que no es nueva en la categoría. En la temporada 2024 fue San Antonio Unido quien decidió llevar su duelo ante Deportes Concepción hasta el Estadio Huachipato de Talcahuano, un duelo donde el “León de Collao” se llevó el triunfo por 5-0.

La campaña “salmonera” en la Liga 2D

En la presente temporada de Segunda División, Deportes Puerto Montt registra 13 victorias, seis empates y apenas dos derrotas, con 49 goles a favor, 16 de ellos de su máximo goleador Luciano Vásquez y 16 en contra. Un rendimiento de 76.19 por ciento para el equipo que dirige Jaime Vera.