Mientras Pablo Milad y la ANFP intentan pasar desapercibidos ante las polémicas que surgieron durante el Mundial Sub 20, tras graves denuncias en su contra, hay una categoría que lucha por evitar su extinción, como es la Segunda División Profesional.

A cinco fechas para que termine la temporada 2025, no existe certeza sobre si seguirá con vida para el 2026, principalmente por la nula ayuda económica que reciben los 13 clubes de la categoría, donde muchos de ellos están al borde de la quiebra.

Por todo lo anterior, los equipos de Segunda División lanzaron un comunicado conjunto dirigido a la ANFP para presentarles una propuesta que, a juicio de ellos, “aliviará la crisis institucional” y creará un modelo sustentable para el fútbol chileno.

Clubes de Segunda División lanzan propuesta a ANFP

“Mientras Chile celebra la fiesta del Mundial Sub 20, el fútbol profesional vive una realidad muy distinta: clubes al borde de la quiebra, atrapados en un modelo deportivo y financiero insostenible que pone en riesgo su continuidad y los cientos de puestos de trabajo que hoy genera la Segunda División”, comenzaron.

En esa línea, agregan que “los 13 clubes de la categoría hemos presentado a la ANFP una propuesta integral para la temporada 2026, que busca contribuir parcialmente a aliviar la crisis estructural que atraviesa la división y avanzar hacia un modelo más sostenible para el fútbol chileno”.

Sobre la iniciativa, los cuadros de Segunda proponen “un nuevo formato de campeonato que permitirá mantener la emoción hasta el final de la temporada, garantizando más competencia y atractivo deportivo, junto con una Copa paralela que aumentará el número de partidos dentro del mismo período anual”.

“Solicitamos a la ANFP una respuesta formal y una instancia de conversación antes del 15 de octubre, pues son muchas las inquietudes que aún no se atienden. De no recibir respuesta dentro de los plazos solicitados, los clubes evaluaremos otras alternativas de acción destinadas a proteger el presente y el futuro de la Segunda División Profesional”, finalizaron.