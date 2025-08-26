El fantasma del descenso se puso bravo en el fútbol chileno, y hay varios equipos que están complicados durante estos días en su permanencia.

A tal punto que ya está comenzando a cobrar las primeras víctimas, principalmente en la Liga de Primera. Conocido es el reciente caso de Deportes La Serena.

Pero hay otras categorías donde el descenso es aún más dramático, puesto que hay una en donde quedar último en la tabla es una condena a comenzar prácticamente de cero.

El otro equipo que lucha por no bajar en el fútbol chileno

Este es el caso de Deportes Rengo, equipo de la Región de O’Higgins y que milita en la Segunda División Profesional. Hoy, está seriamente comprometido por el descenso a la Tercera División.

De hecho, en la tabla de posiciones solo está a dos unidades por sobre Real San Joaquín y Santiago City, en la pelea por mantener el sitial.

Por eso, tras la última derrota que vivieron por 2-1 ante los Chicos Buenos como locales, fue la gota que rebalsó el vaso en la institución que golpeó la mesa en un duro momento.

Fue así que Rengo anunció la salida de su técnico Martín Garnero, quien acumulaba la sexta derrota en fila, comprometiendo el club a pelear la parte baja de la Segunda División.

“El Club Deportes Rengo informa que, de común acuerdo, Martín Garnero dejará de ser el director técnico del primer equipo”, señaló el cuadro del fútbol chileno en un comunicado.

Al mismo tiempo, detalla que de forma interina quedará “a cargo de Maximiliano López Ramírez y Andrés Vargas“, deseando al técnico saliente “el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales y personales”.

El oscuro presente de Deportes Rengo en la Segunda División

Con la derrota ante Real San Joaquín, Deportes Rengo está complicado en la Segunda División del fútbol chileno, al igual que el cuadro capitalino y Santiago City.

Los Bravos tienen 14 puntos en el puesto 11, mientras que los Chicos Buenos junto a los Ciudadanos suman apenas 12 unidades, siendo el City quien desciende a la Tercera División A, considerando de AC Barnechea renunció a jugar esta temporada.

