El fantasma de la B: equipo que lucha por no descender toma fuerte medida y despide a su entrenador

El miedo por perder la categoría llevó a uno de los cuadros que está en la zona baja a tomar la decisión de sacar a su cuerpo técnico.

Por Carlos Silva Rojas

La Serena se queda sin entrenador.
El fantasma de la B es bravo y en estas fechas empieza a asomar, porque cobró una víctima en la Liga de Primera, ya que un equipo que lucha por no perder la categoría despidió a su entrenador.

Estamos hablando de Deportes La Serena, elenco que está en la zona roja y que tomó la decisión de despedir al argentino Cristian Paulucci, tras la derrota en La Portada contra Huachipato.

El cuadro papayero se encuentra en la 13° posición de la tabla de ubicaciones, con 19 puntos, apenas cinco más que Unión Española, equipo que junto a Deportes Iquique están cayendo a Primera B.

El comunicado de La Serena para despedir a Cristian Paulucci

Cristian Paulucci asumió la banca de La Serena en reemplazo de Edwin Durán y alcanzó a dirigir un total de 15 partidos entre Liga de Primera y Copa Chile, con cinco triunfos, tres empates y siete derrotas.

Club Deportes La Serena informa que, a contar de hoy, el señor Cristian Paulucci deja de ejercer el cargo de Director Técnico del Primer Equipo, junto a su Cuerpo Técnico“, publicó el cuadro papayero en sus redes sociales.

El comunicado oficial.

“Al mismo tiempo, informamos a nuestros hinchas, abonados y comunidad que el Club ya está trabajando con miras a nuestro próximo compromiso frente a Everton en Viña del Mar, este jueves 28 de agosto. En las próximas horas comunicaremos oficialmente quién asumirá interinamente la dirección técnica de este encuentro”, agregó el escrito.

La Serena está en la búsqueda de un nuevo DT que lo ayude a mantenerse en la Liga de Primera y espantar al fantasma de la B.

