Esta semana el fútbol chileno fue testigo de una fea denuncia que afectó a unos de los clubes que está activamente en una competencia. Se trata de Provincial Osorno, de la Segunda División Profesional.

El cuadro sureño, a través de un comunicado, había notificado que Frank Valenzuela se lesionó gravemente durante un partido oficial ante Ovalle, y que tras iniciar los trámites, había recibido una mala noticia.

En la misiva que se hizo viral en redes sociales, la ACHS había notificado al equipo que la grave lesión no calificaba como accidente laboral, por lo que en dos ocasiones negó la cobertura correspondiente.

El club del fútbol chileno hizo pública su molestia, incluso la calificó como “arbitraria, injusta y carente de sustento” e incluso “sin sentido común“. Hoy, el caso tiene un vuelco total.

El vuelco en caso que remecía al fútbol chileno

Una vez conocido el caso, fue la propia mutual quien recoge el guante tras la denuncia de Provincial Osorno, y anunció en las últimas horas un vuelco en el caso.

A través de una declaración oficial, que recoge ADN Radio, la mutualidad anunció que acogerá el caso del jugador del fútbol chileno para entregar la cobertura. En ella, señalaron que “al momento de la primera atención y en base a los antecedentes clínicos disponibles, la lesión fue inicialmente calificada como no laboral“.

Sin embargo, agregan que “en resguardo de la correcta aplicación del seguro social, la situación fue derivada a la Contraloría Médica de nuestra institución”. “Tras un análisis exhaustivo de los informes médicos y resguardando la confidencialidad del diagnóstico, se determinó que el caso del señor Valenzuela corresponde ser acogido y tratado por la ACHS”, cierra la carta.

La declaración completa de la aseguradora:

Provincial Osorno respira aliviado tras el vuelco

El club se mostró contento tras la decisión tomada por la ACHS en entregar la cobertura médica tras la lesión de gravedad de Frank Valenzuela.

“Queremos agradecer a los medios de comunicación por habernos ayudado a difundir nuestra situación, al diputado Hector Barría quien realizó gestiones al respecto, y finalmente a la ACHS por haber otorgado una respuesta satisfactoria“, dijo el club sureño.

“Con tranquilidad ya podemos decir que Frank Valenzuela será operado de su lesión”, cierra el cuadro del fútbol chileno.