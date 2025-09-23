El fútbol chileno no para. En las últimas horas se dio a conocer que una importante plataforma estaría detrás de adquirir a la matriz de TNT Sports, dueña de los derechos de la actividad.

En tanto, Universidad de Chile piensa en la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, como también los clubes de la Región del Biobío disputan su propio torneo mientras se desarrolla el Mundial Sub 20.

Mientras todo eso ocurre, un club hace una grave denuncia que, sin duda, remece por completo a la actividad, ya que lo califican como “arbitraria, injusta y carente de sustento” e incluso “sin sentido común“.

La denuncia “sin sentido común” que hace tambalear al fútbol chileno

A través de redes sociales, un importante club del fútbol chileno hizo una grave denuncia que, sin duda, sacude a la actividad.

Fue Provincial Osorno, quien a través de un comunicado de prensa colgado en redes sociales que denunció a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) de negar la cobertura por accidente laboral a uno de sus jugadores.

En ella, detallan que su jugador Frank Valenzuela sufrió una grave lesión el 16 de agosto durante el duelo ante Provincial Ovalle por la Segunda División. Fue tal el hecho que fue atendido en la sede de la ACHS con un diagnóstico terrorífico.

“Rotura completa del ligamento cruzado anterior y una ruptura compleja periférica del cuerno posterior del menisco, diagnóstico que confirma la gravedad de la lesión”, detalla el club en la misiva.

Sin embargo, el 27 del mismo mes la mutual notificó a Osorno que no se trataba de un accidente laboral, negando la cobertura. El club del fútbol chileno respondió con argumentos.

“El club interpuso los descargos correspondientes, argumentando lo obvio: que un futbolista profesional, cuyo trabajo consiste en disputar encuentros oficiales de fútbol, sufrió la lesión en pleno ejercicio de sus funciones laborales”, señalaron.

“Arbitraria, injusta y carente de sustento médico”

Tras la apelación, Provincial Osorno recibió la carta final de la ACHS, donde el 4 de septiembre recibieron la notificación de que la cobertura, pese a los argumentos, se negó por completo.

Ante eso, el club del fútbol chileno contratacó a la mutual y calificó su resolución como “arbitraria, injusta y carente de sustento médico y legal, e incluso sin sentido común“.

Además, agregan que “es humanamente imposible que un jugador con una lesión de tal magnitud haya podido haber iniciado y disputado minutos de un partido profesional si la rotura existía previamente. Lamentamos, además, que la ACHS no haya solicitado una evaluación por un especialista traumatólogo antes de adoptar una decisión de tal trascendencia”.

Finalmente, el club ayudará al jugador y presentará las acciones “legales y administrativas que correspondan para restituir sus derechos y garantizar que se cumpla la legislación vigente en materia de accidentes del trabajo”.

Mira el comunicado completo:

