Ya coronados los campeones de la Liga de Primera y la Primera B, solo resta saber quién ganará el título y el ascenso en la Segunda División. Ahí, Deportes Puerto Montt tiene la primera opción.

Los delfines le llevan seis puntos de ventaja a Deportes Linares y en esta fecha pueden coronarse campeones. Solo le basta un empate como local, pero ante un especial rival: el clásico ante Provincial Osorno.

“La verdad que bien, con las ansias suficientes como para enfrentar un partido con la trascendencia que puede llegar a tener. Todos ya sabemos que nosotros nos jugamos este ascenso en nuestra casa, que hay una doble oportunidad que juega a nuestro favor”, dijo el goleador Luciano Vásquez.

¿Dónde ver Puerto Montt vs Provincial Osorno?

Puerto Montt define el ascenso a Primera B ante Provincial Osorno. El partido podrá verse vía streaming mediante la app La Liga 2D.

El duelo se jugará en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt, a las 18:00 horas de este sábado 11 de noviembre. Si los delfines ganan o empatan, subirán a Primera B, a falta de dos partidos más por jugar.

Sobre la opción de ascender ante el clásico rival, el goleador de Puerto Montt, Luciano Vásquez, aseguró que “es un rival que se armó también para pelear el torneo”.

“También que hay una diferencia en cuanto a los puntos que tenemos entre un equipo y otro. Pero es un equipo que tiene su jerarquía, que tiene experiencia, de hecho tiene el goleador del torneo, que no es menor”, cerró.