Primera B

“Recibió un llamado desde el extranjero”: la jugosa oferta que tienta a Marcelo Salas para vender Temuco

El Matador dejó en veremos su ciclo en el equipo albiverde, donde rápidamente un empresario se movió para contactarlo.

Por Nelson Martinez

Marcelo Salas y su terrible año en Temuco.
© DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILEMarcelo Salas y su terrible año en Temuco.

Sigue la incertidumbre en la Araucanía, tras los lapidarios dichos de Marcelo Salas luego que Deportes Temuco salvara la categoría en la última fecha de la Primera B. El dueño del club dejó en claro que analiza vender la institución tras el año del terror.

“Es desgastante, en la parte más psicológica interna, así que al menos un par de días de descanso y ahí voy a tomar una decisión si continúo o no, al mando como presidente o vendrá otra persona”, avisó.

Por eso, rápidamente llegó un telefonazo a las oficinas del Matador, quien esta semana se la tomó para meditar su decisión. Según avisaron desde el sur, el llamado fue extranjero, aunque con raíces albiverdes.

¿Venderá Marcelo Salas a Deportes Temuco?

A poco de haber avisado que piensa poner a la venta el club, Marcelo Salas ya recibió el primer telefonazo con oferta formal. Así lo destapó el medio local Deporteros, con detalles del eventual comprador.

Marcelo Salas y su incierto futuro con Temuco /Photosport

Marcelo Salas y su incierto futuro con Temuco /Photosport

Deportes Temuco recibió un llamado telefónico de un temuquense que vive en el extranjero, que quiere sentarse a conversar con Marcelo Salas para comprar el club”, reveló Marco Antonio Cerna, director del citado medio.

En ese sentido, el comunicador puso énfasis en que los próximos días serán clave para definir el futuro de la institución en caso que se lleve a cabo la conversación personal entre las partes.

Revelan por qué Buonanotte no es prioridad para Salas en Temuco: “Habló con gente de Católica para retirarse ahí”

“Temuco merece a alguien que conozca la tierra, te están buscando Matador”, cerró Cerna, quien lanzó la bombita que ahora Marcelo Salas debe responder prontamente.

