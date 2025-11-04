Es tendencia:
“Que viajen 20 horas en bus como los otros”: Marcelo Salas estalla y le saca en cara la billetera a Temuco

El propietario del club vive la peor crisis al mando y avisó que piensa vender al equipo tras la magra campaña 2025.

Por Nelson Martinez

Marcelo Salas lo pasa mal en el sur con la campaña del equipo.
Crisis total en Deportes Temuco. Tras salvarse del descenso en la parte final del torneo, Marcelo Salas se llenó de críticas y hasta puso en duda su continuidad al mando con posible venta del equipo.

Por eso, el Pije está que arde en la Primera B y el Matador hizo una dura descarga tras una de sus peores campañas como propietario del equipo. Ahí, habló con los medios y no se guardó nada.

“No garantiza nada tener una plantilla más alta o más baja, hasta el miércoles vuelven los jugadores que tienen contrato mientras adaptamos. Veremos cómo armarmos si tenemos noticias con el nuevo técnico”, partió diciendo.

Marcelo Salas saca en cara la billetera en Temuco

Siguiendo con su alegato, Marcelo Salas despachó polémicas frases por la crisis en Deportes Temuco. Ahí, reveló las veces que tuvo que poner dinero para beneficio del plantel.

“Si no quiero subir, no concentramos ningún partido, no viajamos en avión. Que viajen en bus 20 horas hasta Copiapó, como lo hacen muchos equipos”, lanzó, furioso el dueño del club.

Es que el Matador no se guardó nada a la hora del mea culpa en La Araucanía, recordando el episodio que “cuando faltaron 30 palos el mes pasado, los pusimos nosotros”.

“Ahora faltan 20, y otra vez los ponemos nosotros. También mi tarjeta se usa para comprar pasajes, para la concentración…”, cerró, sacando ronchas en redes sociales entre los hinchas del Pije.

