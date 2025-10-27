Deportes Temuco lo pasa mal tras un año que prometía a inicio de temporada en Primera B. Ya con su tercer técnico en la banca, el equipo de Marcelo Salas figura penúltimo en la tabla y hasta podría descender si el TAS así lo decide.

Con 30 unidades, el team albiverde supera por cuatro puntos al colista Santiago Morning. Pero si el TAS le devuelve los nueve puntos a los microbuseros, Temuco será el colista a una fecha del final del torneo.

Por eso, los hinchas no dejaron pasar una nueva derrota y tras caer 3-2 ante U de Concepción arremetieron con furiosa protesta contra la administración de Marcelo Salas. Y literal fue contra él, ya que llegaron hasta su centro deportivo.

Así dejaron el complejo de Marcelo Salas

Con rayados y frases como “Jueguen con ganas, cag…”, integrantes de la barra de Deportes Temuco protestaron contra Marcelo Salas y su liderazgo al mando del equipo. Las fotos rápidamente dieron la vuelta en redes sociales.

Así amaneció el centro deportivo en Temuco / Foto: Deporteros.

Deportes Temuco jugará su último partido mirando de reojo el escritorio. Es que esta semana debiese pronunciarse el TAS por la situación del, hasta ahora, descendido Santiago Morning.

Si el organismo internacional le repone los nueve puntos al Chago, el equipo de Marcelo Salas se jugará la vida en la última fecha. Ahí, están programados para jugar ante Deportes Recoleta, este viernes a las 15:00 horas en el Germán Becker.

Además, deben esperar que Unión San Felipe (tienen los mismos 30 puntos), Santa Cruz, Curicó y Magallanes no sumen de a tres para poder pasar a uno de ellos. Eso, siempre y cuando el TAS favorezca a Santiago Morning.