Deportes Temuco cerró una temporada muy lejos de los objetivos esperados y esto tuvo sus consecuencias. Marcelo Salas tuvo que lamentar una importante baja en su proyecto.

Si bien el Pije goleó a Recoleta y aseguró su permanencia en la Primera B en la última jornada, esto no alcanza para tapar el mal momento que viven. Esperaban otra cosa en este punto del año, por lo que ya hubo novedades en la Región de la Araucanía.

El adiós de una figura clave en Temuco

La temporada 2025 marcó el fin de una era en Deportes Temuco, ya que tras la victoria ante el Reco, Roberto “Tomatín” Rojas anunció que no seguirá más como el gerente deportivo. El ex arquero de U. de Chile estaba siendo muy cuestionado por los hinchas.

“Yo no sigo. Eran un proyecto a tres años y en el último debíamos ascender con una base de jugadores de casa. No se logró subir, pero sí cumplimos con los de los juveniles y eso me da una gotita de alegría“, indicó Rojas.

En las últimas semanas se habían demostrado muchos gestos de rechazo hacia la dirigencia que encabeza Marcelo Salas. Rojas asume la culpa por los resultados deportivos. “No puedo ser ciego. No me fui antes porque los compromisos los tomo hasta el final, no me gusta arrancar”, agregó.

Marcelo Salas tampoco se salva de las críticasy también puso en duda su continuidad en la presidencia del club. Junto con agradecer el profesionalismo de Roberto Rojas, reconoció que este no cumplió con las expectativas.

“Independiente de lo que se pueda decir o comentar, ha sido una gran persona, muy decente en cuanto a lo que ha trabajado, se ha dedicado al club 100%, pero lamentablemente, en su función no ha dado resultados, ni el año pasado ni este”, cerró el Matador.