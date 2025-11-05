Deportes Temuco cerró la temporada en la Liga de Ascenso en la parte baja de la tabla (12° con 33 puntos en 30 partidos). Fue triunfo por 3-0 contra Deportes Recoleta y logró mantener la categoría, pero El Pije de Marcelo Salas explotó en crisis.

Roberto Rojas, Tomatín, dejó el cargo como gerente deportivo, cuestionado por los hinchas tras lo que se considera un rotundo fracaso en la Novena Región.

En conversación con RedGol, Tomatín Rojas manifestó que “es un cargo que es muy expuesto y envidiado por la gente, entonces, al ser envidiado deportivamente y expuesto para la gente, con el resultado final de la temporada quedas muy expuesto“.

El ex arquero de Universidad de Chile y amigo del propietario de Temuco, Marcelo Salas, agregó que “es lo que nos pasó a nosotros, tuvimos dos años muy malos y la exposición que tuve fue muy grande. Se tomó la decisión de salir, lo hablé con Marcelo y esto es fútbol. Llevo 40 años en esto y sé cómo se manejan las situaciones”.

Tomate agradecido de Marcelo Salas

“No me puedo quejar, trabajé en el club con gente maravillosa. Trabajé con Marcelo, que lejos de ser un difícil es lo contrario. Se me hizo fácil, es un tipo que entiende de fútbol. No tengo nada más que decir que me dieron todas las condiciones para hacer buenas campañas, pero se contrataron jugadores que no rindieron lo que se esperaba”, complementó.

Temuco terminó el 2025 lejos de los objetivos y el gerente deportivo dejó su cargo.

Tomatín expone que “hay que cortar por lo sano, que es el gerente deportivo, quien hace las contrataciones del cuerpo técnico y los jugadores“.

“Trabajar con Marcelo Salas en el fútbol en como trabajar en atletismo con Usain Bolt: un lujo. Después lo que es Temuco en sí se tendrá que hacer un análisis, porque yo debo ser el gerente deportivo 248 que pasa por el club. Han pasado muchas administraciones, muchos jugadores y presidentes, y el club aún no sale campeón. Falta unificarse como ciudad, medios y club para que esto funcione”, afirma Roja.

Tomate sentencia que “esto no es culpa de una presidencia, ha sido la historia del club. Existe algo que se transmite desde el club hacia afuera que es lamentable. Uno trabaja de forma muy profesional y no se produce ese feedback“.

