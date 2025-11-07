Escándalo en el fútbol chileno. Durante esta jornada se dio a conocer una acusación de arreglo de partidos contra el club Municipal Puente Alto, de la Tercera A (cuarta categoría de nuestro balompié).

Según reveló ADN Radio, el DT Miguel Valdés presentó la denuncia tras la caída 2-1 ante Chimbarongo, en Santiago. Justamente, su rival pelea el descenso y siete jugadores puentealtinos confesaron el hecho y fueron finiquitados.

Con ese grave hecho consumado, ahora comenzó el camino legal para dar con los responsables. Y desde el equipo afectado, que el año pasado jugó Copa Chile ante la U, salieron al paso y golpearon la mesa por el escándalo.

Municipal Puente Alto y su defensa

Municipal Puente Alto salió al paso a la fuerte denuncia por arreglo de partidos y repudió transversalmente el accionar de sus ahora ex jugadores. El equipo del sur de Santiago avisó fuertes repercusiones.

El partido de la polémica / Foto: Tercera en Fotos

“Hemos solicitado formalmente a la dirigencia del club la realización de una investigación interna y la entrega de todos los antecedentes a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA)”, partió diciendo la Corporación Municipal de Puente Alto.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el escrito pone énfasis en que “se recomendó de inmediato a la dirigencia del club poner los antecedentes ante las instituciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos de manera transparente y responsable”.

ver también De la mano de “Mimbreman”: Chimbarongo derrotó a U de Chile en amistoso

“Finalmente, valoramos la decisión del cuerpo técnico de apartar a los jugadores posiblemente involucrados, entendiendo que tales hechos afectan la imagen y honra del club, así como el nombre de nuestra comuna”, cerraron.