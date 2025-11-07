Un verdadero escándalo se destapó en el fútbol chileno con la revelación de un caso de amaño de partidos. Este se dio gracias a que el propio entrenador del equipo involucrado realizó la denuncia pertinente para dar a conocer el suceso.

El hecho se produjo en la fecha 29 de la Tercera División A, la cuarta categoría del fútbol chileno detrás de la Primera División, Primera B y Segunda División Profesional.

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, Miguel Valdés Aros, el entrenador de Municipal Puente Alto, presentó la acusación tras la caída de su equipo por 2-1 ante Chimbarongo del pasado 1 de noviembre en el Estadio Municipal de Puente Alto.

El caso de amaño de partidos que sacude al fútbol chileno

El mencionado medio detalló que DT de Puente Alto denunciará el caso ante la ANFA, organizadora de la competencia, al Municipio de Puente Alto y al Ministerio Público. Esto último, por los delitos de estafa y asociación ilícita.

Hasta el momento son siete los jugadores del Municipal Puente Alto que habría confesado el arreglo del compromiso. De ellos siete ya fueron finiquitados y ya no pertenecen al club.

Pese a lo grave del arreglo, esto tiene una arista extra: la deportiva. Chimbarongo pelea por la permanencia en la Tercera A, ya que marcha en el puesto 12, jugando de momento un partido de promoción por un equipo de la Tercera B para mantener la categoría.

Así las cosas, estos tres puntos conseguidos ante Municipal Puente Alto le sirvieron para acercarse a solo un punto de Constitución Unido, el club que marca la salvación en la cuarta categoría de nuestro fútbol.