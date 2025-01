Mientras se encuentro totalmente recuperado de su lesión a principio de año, Charles Aránguiz palpito una nueva temporada en que apuesta por coronarse con la U. de Chile.

A sus 35 años, el Príncipe sigue vigente y no piensa en el retiro, aunque su madre ya le trazó metas para los próximos años. Mariana Sandoval, su futbolera mamá y dirigenta de un equipo chileno habló del exitoso presente del volante azul.

En declaraciones a Lun, la compañera de viajes y asados de Aránguiz confesó que “cuando veo jugar a Charles, siento que los años no pasan. Creo que cada vez juega con más madurez. Con él no hablamos de fútbol, solamente de nuestras cosas como familia”.

Le dejó tarea a Charles

Siguiendo con el amor y su trabajo en el fútbol chileno, la madre de Charles Aránguiz confesó su sueño sobre dónde quiere ver jugar a su hijo tras U. de Chile. Y el anhelo no parece imposible, ya que ella trabaja en el equipo donde se planteó reclutar al Príncipe.

“Por supuesto que me gustaría que Charles jugara por el Municipal Puente Alto. Hace tiempo compartió con el equipo, les dio consejos a los jugadores, estaban todos los chicos muy contentos. Yo creo que sí, que algún día puede llegar él”, avisó la matriarca del clan Aránguiz.

En ese sentido, Mariana Sandoval está totalmente ligada a Municipal Puente Alto, ya que figura al mando del equipo de Tercera A hace cinco años. Justamente, en la Copa Chile 2024 los azules jugaron ante los puentealtinos.

“Llevo tantos años en esto. A mí me gusta trabajar con los jóvenes. Acá somos cuna de grandes jugadores. Me gustaría estar en el fútbol joven de la ANFP, eso me apasiona”, cerró.