Si bien ha hecho noticias con sus fichajes en el mercado de pases del fútbol chileno, la U de Chile vive una teleserie aparte con su delantera. El Bulla perdió a Cristián Palacios y Luciano Pons, por lo que le busca reemplazantes y hace ya largo rato.

La principal carta en los últimos meses ha sido Octavio Rivero, quien se ha encontrado con una serie de problemas para salir del Barcelona de Guayaquil. Esto llevó a la dirigencia azul a poner sus ojos en Lucas Di Yorio, un viejo conocido del fútbol chileno. Aunque ninguno de ellos deja conforme a Patricio Yáñez.

Para el ex delantero, el elenco estudiantil está con la brújula mala y no está apuntando a lo que debería. De hecho, más allá del nivel de los candidatos a la delantera azul, enfatizó en que el Bulla necesita un 9 de jerarquía y no lo que bote la ola.

El palo de Pato Yáñez a la U por Octavio Rivero y Lucas Di Yorio

La teleserie del 9 de la U tiene cansados a los hinchas y hasta a los comentaristas. Patricio Yáñez se aburrió de lo que pasó este fin de semana con Octavio Rivero y Lucas Di Yorio, dejándole un tremendo palo a la dirigencia de Azul Azul.

Si bien Octavio Rivero sigue siendo prioridad, en la U también miran a Lucas Di Yorio, algo que no le gustó nada a Patricio Yáñez. Foto: Instagram.

En la última edición de Puntapié Inicial de Radio Agricultura, el ex delantero arremetió con todo y le pidió al Bulla parar el show. “En la U déjense de tontear, necesitan un 9 bueno, de categoría“.

Para Patricio Yáñez, es extraño que después de gastar tanto por jugadores de Huachipato no puedan hacer una buena oferta por un artillero probado. “No sé si tienen problemas económicos o obedece a una planificación de no salirse de un presupuesto, lo que me parece atendible, pero hay momentos en los que necesitas un 9 de categoría“.

De hecho, hasta Rodrigo Contreras, el nuevo refuerzo para el ataque azul, salió al baile. “Además de Contreras, otro más, que sea probado, calado, donde se invierta y de alguna manera marque la diferencia en el torneo local y que en lo internacional sea un aporte“.

Patricio Yáñez no se detuvo y cargó contra Octavio Rivero. “No, ya fue. Tremendo jugador, el último paso en el fútbol chileno no fue bueno, así que me gustaría un jugador bueno, que llegan a un club grande, necesitado de un 9 importante y de categoría como ha sido históricamente y no una apuesta“.

Finalmente insistió con usar al Tucu Contreras como ejemplo del mercado que ha hecho el Bulla. “Es un buen jugador, tiene condiciones y por algo llega a la U, pero yo esperaba un 9 de calidad, que remecen el mercado“.

Por ahora, en la U siguen buscando la manera de traer a Octavio Rivero para el 2025. El Bulla no se rinde y espera un gesto, pero ya activa el plan B con Lucas Di Yorio para no quedarse con las manos vacías.

¿Cuáles fueron los números de Octavio Rivero en la última temporada?

Octavio Rivero sigue siendo la obsesión de la U gracias a sus 38 partidos oficiales en la última temporada. En ellos marcó 24 goles, otorgó 4 asistencias y llegó a los 3.273 minutos dentro de la cancha.

¿Cuáles son los números de Lucas Di Yorio esta temporada?

Lucas Di Yorio ha dado que hablar en el inicio del Campeonato Paranaense, donde ha logrado disputar 4 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha marcado 3 goles, no registra asistencias y alcanza los 289 minutos dentro del campo de juego.