El mercado de pases del fútbol chileno para el 2025 ha tenido varias teleseries, pero hay una que parece no tener final. La U de Chile ha estado haciendo todo lo posible por asegurar a Octavio Rivero, pero se ha encontrado con una serie de problemas.

El delantero del Barcelona de Guayaquil es el principal objetivo de Gustavo Álvarez para el ataque azul en esta temporada. Pero su interés se ha visto frenado por las trabas que ha puesto el elenco ecuatoriano y ahora con rivales en la carrera por el goleador.

Este viernes se conoció que, a pesar de que no se han bajado y siguen ilusionados con conseguirlo, al Bulla le salió competencia. Desde Argentina y Brasil están tras los goles del uruguayo, lo que podría alejarlo de manera definitiva del CDA.

A la U le sale competencia desde Argentina y Brasil por Octavio Rivero

El interés de la Universidad de Chile en Octavio Rivero se mantiene intacto, pero ahora no está solo. El Romántico Viajero tiene en pausa las negociaciones a la espera de que el jugador pueda salir del Barcelona de Guayaquil, pero no son los únicos atentos a esa movida.

En la U no se rinden por Octavio Rivero, pero ahora hay más interesados. Foto: Barcelona.

El periodista Felipe Labbé reveló en las pantallas de ESPN que, si bien la dirigencia confía en llegar a buen puerto, en Ecuador esperan que pongan plata en la mesa. “Desde la otra vereda insisten en que hay que subir más la puntería. Ya el fin de semana o la próxima semana se puede definir, pero hay otros interesados“.

Esos otros interesados son desde Argentina y Brasil, los que ya están identificados. “Rosario Central, Newell’s Old Boys y Vitória. Hay tres equipos más y eso le mete presión a la U“.

“Me decían que se ha dilatado, pero esta parte del cierre de la negociación recién cierra. Eso me decían a mitad de semana. La parte de ver si es posible o no la están viendo“, añadió.

De hecho, Felipe Labbé remarcó que Octavio Rivero y el interés de la U están en un punto muerto. “Está pausado, hay que poner más plata y están apareciendo nuevos equipos”.

“La U espera cerrarlo, pero el mercado de pases está bastante avanzado. Casi todos los delanteros de las características que le gustan a Álvarez están con club, comenzaron la temporada o jugado partido oficiales. Es la carta“, sentenció.

En la U siguen esperanzados en contratar a Octavio Rivero y esperan que solucione su salida de Barcelona para afinar detalles. Eso sí, otros tres están atentos para ir a buscarlo y así dejar al Bulla sin su principal carta para el ataque.

¿Cuáles fueron los números de Octavio Rivero en la última temporada?

La U no pierde la ilusión de contratar a Octavio Rivero, quien en la última temporada disputó un total de 38 partidos oficiales. En ellos anotó 24 goles, aportó con 4 asistencias y alcanzó 3.273 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega la U?

La U se prepara para su estreno oficial en la temporada 2025 mientras espera por lo que pase con Octavio Rivero. El Bulla verá acción el próximo miércoles 29 de enero desde las 19:00 horas cuando enfrente a Deportes Recoleta por la Copa Chile.