Gabriel Castellón fue suplente y eso le permitió ver con calma y atención el desempeño de Denylson Arriagada, el golero de Municipal Puente Alto. Tuvo varias intervenciones que ahogaron festejos azules. Aunque Universidad de Chile de todas maneras se impuso por 5-1 en el Estadio Nacional.

“Atajó harto, tuvo buenas tapadas”, dijo Lucas Assadi, autor de una de las conquistas del Romántico Viajero. Pero también artífice de una de las grandes tapadas que Arriagada regaló en la lluviosa tarde-noche ñuñoína. Un remate abajo que el meta de 23 años desvió con una agilidad felina.

Por cierto, tuvo una suerte de reencuentro con Castellón. Cuando el portero azul se acercó a saludarlo, llevaba un recuerdo de años consigo. “Nosotros nos conocemos”, le dijo el Flaco a su colega. “De Huachipato”, complementó el golero que llegó al Romántico Viajero de la mano de Gustavo Álvarez.

Después de una pequeña charla, Castellón le dejó un obsequio: una camiseta suya. Arriagada también recibió los saludos de Cristopher Toselli y de Matías Zaldivia, quien comenzó como capitán el partido ante el cuadro puentealtino. Todo esto dejó exultante al golero de pasado acerero.

“Estoy emocionado. Sorprendido. Todavía no puedo creerlo, no asimilo que jugué en este estadio. Con esta gente. No puedo creerlo, no sé lo que estoy viviendo. Son pocas veces que se dan estos momentos. Estoy orgulloso, a pesar del resultado. No puedo con la alegría”, apuntó Denylson Arriaga a TNT Sports. Una emoción a flor de piel que los dos goleros de la U compartieron con su colega.

Además de regalarle una camiseta, Gabriel Castellón cerró ese reencuentro con un abrazo fraterno con Denylson Arriagada, el meta que plantó cara en Municipal Puente Alto en el difícil desafío ante el Romántico Viajero. Por cierto, agradeció el gesto del espigado meta surgido en Santiago Wanderers.

“Castellón es un ídolo, un arquero seleccionado. Estoy profundamente agradecido”, sentenció Arriagada, quien atesorará la jornada del 17 de junio de 2024 como un hueso santo. De hecho, el Flaco estuvo junto a Claudio Bravo y Gabriel Arias en la Copa América 2021 en representación de la Roja.

Una motivación importante para Denilson Arriagada, quien tiene entre sus recuerdos fotográficos algunas imágenes de su paso por el Huachi: una foto con el portero boliviano Carlos Lampe y otra en el vestuario del cuadro de la usina. Allí aparece otro guardavalla: Martín Parra.

También Claudio Torres, quien será el tercer futbolista de Huachipato en reforzar a Deportes La Serena. Otro que se aprecia es Bastián Solano, defensor central que milita en Fernández Vial. ¡Denilson Arriagada toma un impulso para seguir adelante en la Tercera B!

