El presidente del organismo en Magallanes, Osvaldo Oyarzo, afirma que el juego "está en la nebulosa" por no haber fecha fijada para el famoso duelo ante Huachipato.

Luego de la resolución unánime de la Federación de Fútbol de Chile, que obligaba a la reincorporación del club Presidente Ibáñez de Punta Arenas para jugar la Copa Chile y enfrentar en su duelo a Huachipato, parecía que el tema estaba finalizado.

Si bien todavía falta por conocer la fecha que dispone la organización del torneo para la realización del enfrentamiento, desde la Región de Magallanes ponen un manto de duda a la posibilidad de que realmente se lleve a cabo este compromiso.

Así lo dio a conocer Osvaldo Oyarzo, presidente regional de ANFA, que en conversación con Radio ADN enfatizó que mientras no se cumplan con dos condiciones concretas, como la programación del juego y la localía en Punta Arenas, no se puede cantar victoria.

¿Por qué ponen dudas a reintegro de Presidente Ibáñez en Copa Chile?

“Siempre creíamos en que teníamos la razón, insistimos en que no nos interesa el resultado, pero el objetivo ya estaba planteado. Me voy a sentir aliviado cuando nos digan que el partido se juega en tal fecha, en Punta Arenas. Mientras tanto, estamos en la nebulosa”, manifestó el directivo regional.

En esa línea desde ANFA Magallanes agregan que “el objetivo final es jugar en Punta Arenas. En otra parte no lo vamos a jugar. Las condiciones climáticas lo están permitiendo. No hay otra posibilidad. Ojalá se fije luego la fecha. Ibáñez fue reintegrado, pero no sabemos en qué condiciones, cuándo y dónde va a jugar”.

Por su parte, el abogado de Presidente Ibáñez, Juan Srdanovic, afirmó que “a Magallanes se le respeta. Que exista una Copa Chile es para integrar a todas las regiones, especialmente las que no tienen fútbol profesional. ¿Cuál sería el sentido de jugar en Talcahuano? La idea es que los jugadores se enfrenten a profesionales y que jueguen con su público, en su estadio”.

