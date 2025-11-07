En una extensa campaña de U de Chile en copas internacionales, los hinchas azules vivieron la emoción por las pantallas de ESPN con una pareja televisiva que también tiene su historia fuera de las transmisiones. Es más, ahora anunciaron matrimonio.

Se trata de Ricardo Shannon (relator) y la periodista María José Orellana, quien hace cancha en los partidos del canal. La pareja lleva tres años juntos y el cantagoles de la U sorprendió a “Majo” hace unos días con la propuesta en plena playa.

“Pedir matrimonio me complicó mucha más que relatar un partido. Siempre visualicé hacerlo en Viña del Mar, su playa favorita y el día de su cumpleaños. Pero nos tocó hacer el partido de ida de la U ante Lanús y tuvimos que postergarlo dos días”, revela Shannon a Lun.

La historia de amor que pasó a las pantallas de ESPN

Ricardo Shannon, quien junto a Diego Rivarola en los comentarios siguió la acción de la U en Copa Libertadores y Sudamericana, contó detalles de cómo es llevar una relación con su compañera de trabajo en pantalla.

Foto: Lun

“Nos conocimos en 2020: ‘Majo’ cubría a la UC en la radio BioBio y yo en ESPN. Ella llevaba tiempo, tenía su grupo de amigos y yo era el pollo nuevo, no me pescaba mucho”, explicó, sobre los inicios de la historia.

En ese sentido, el relator de ESPN reconoce estar pleno y feliz con la decisión, ya que “casarse con una mujer futbolera es el sueño del pibe. El compartir coberturas con tu pareja te permite ir apoyándote en los buenos momentos, en los malos”.

Foto: Lun

“Nunca se nos va a olvidar la experiencia en Avellaneda. Yo estaba en la caseta relatando y la Majo en la cancha, entonces estaba toda la presión de lo que estaba pasando, desde lo profesional y lo emocional, de saber que ella estaba el riesgo”, cerró.

