Copa Libertadores Femenina

Colo Colo y U de Chile en Copa Libertadores Femenina: Programación de sus partidos

La Conmebol oficializó el fixture de la fase de grupos del certamen continental, que tendrá a los dos equipos más grandes del país en acción.

Por Alfonso Zúñiga

Colo Colo y la U conocen su fixture en Copa Libertadores Femenina.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTColo Colo y la U conocen su fixture en Copa Libertadores Femenina.

En poco más de una semana comienza en Argentina la edición 2025 de la Copa Libertadores Femenina, la cual tendrá en acción a los dos equipos más populares del país: el actual tricampeón Colo Colo, además de Universidad de Chile.

El certamen continental comenzará su actividad el jueves 2 de octubre en las ciudades bonaerenses de Morón y Banfield, extendiéndose hasta el sábado 18 de ese mes cuando se juegue la Final en el Estadio Florencio Sola.

De cara al inicio de la Libertadores Femenina, la Conmebol confirmó la programación de los encuentros de la fase de grupos, donde será Colo Colo el primero de los cuadros nacionales que jugará, y al día siguiente hará lo propio la U.

La programación de los partidos de Colo Colo y la U en Libertadores Femenina

Las escuadras nacionales iniciarán su actividad en el torneo el viernes 3 de octubre, donde las primeras en jugar serán las albas que enfrentarán a Olimpia de Paraguay a las 16:00 horas. A continuación, las azules se medirán con Nacional de Montevideo.

Cabe señalar que según el sorteo de la Copa Libertadores, Colo Colo debutará en Banfield y después cerrará la fase de grupos en el Estadio Francisco Urbano de Morón; por su parte, la U abrirá en ese recinto para luego dirigirse al sur de la ciudad de Buenos Aires.

¿Cuándo juegan las albas?

DÍARIVALHORAESTADIO
Viernes 3 de octubreOlimpia (PAR)16:00Florencio Sola (Banfield)
Lunes 6 de octubreSão Paulo (BRA)20:00Francisco Urbano (Morón)
Jueves 9 de octubreSan Lorenzo (ARG)20:00Francisco Urbano (Morón)

¿Cuándo juegan las azules?

DÍARIVALHORAESTADIO
Viernes 3 de octubreNacional (URU)20:00Francisco Urbano (Morón)
Lunes 6 de octubreLibertad (PAR)20:00Florencio Sola (Banfield)
Jueves 9 de octubreDeportivo Cali (COL)16:00Florencio Sola (Banfield)
