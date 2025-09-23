En poco más de una semana comienza en Argentina la edición 2025 de la Copa Libertadores Femenina, la cual tendrá en acción a los dos equipos más populares del país: el actual tricampeón Colo Colo, además de Universidad de Chile.

El certamen continental comenzará su actividad el jueves 2 de octubre en las ciudades bonaerenses de Morón y Banfield, extendiéndose hasta el sábado 18 de ese mes cuando se juegue la Final en el Estadio Florencio Sola.

De cara al inicio de la Libertadores Femenina, la Conmebol confirmó la programación de los encuentros de la fase de grupos, donde será Colo Colo el primero de los cuadros nacionales que jugará, y al día siguiente hará lo propio la U.

La programación de los partidos de Colo Colo y la U en Libertadores Femenina

Las escuadras nacionales iniciarán su actividad en el torneo el viernes 3 de octubre, donde las primeras en jugar serán las albas que enfrentarán a Olimpia de Paraguay a las 16:00 horas. A continuación, las azules se medirán con Nacional de Montevideo.

Cabe señalar que según el sorteo de la Copa Libertadores, Colo Colo debutará en Banfield y después cerrará la fase de grupos en el Estadio Francisco Urbano de Morón; por su parte, la U abrirá en ese recinto para luego dirigirse al sur de la ciudad de Buenos Aires.

¿Cuándo juegan las albas?

DÍA RIVAL HORA ESTADIO Viernes 3 de octubre Olimpia (PAR) 16:00 Florencio Sola (Banfield) Lunes 6 de octubre São Paulo (BRA) 20:00 Francisco Urbano (Morón) Jueves 9 de octubre San Lorenzo (ARG) 20:00 Francisco Urbano (Morón)

¿Cuándo juegan las azules?