Sorteo: los rivales de Colo Colo y U. de Chile en la Copa Libertadores femenina

Se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores femenina, donde dirán presente Colo Colo y U. de Chile.

Por Javiera García L.

Colo Colo y U. de Chile tienen rivales confirmados para la Copa Libertadores femenina. Las albas y azules, clasificadas como campeonas y subcampeonas del torneo nacional 2024, conocieron sus grupos este jueves 4 de septiembre.

El Cacique tuvo un sorteo difícil y quedó en el Grupo C con Sao Paulo, San Lorenzo y Olimpia. Por su lado, el Bulla cayó en el Grupo D con Libertad, Nacional y un representante de Colombia que aún debe definirse. Ambos evitaron al vigente campeón, Corinthians.

La Copa Libertadores femenina tiene dos fases: la ronda grupal y la ronda final. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán directo a los cuartos de final.

El torneo que reúne a los mejores equipos femeninos de América se realizará en Buenos Aires, Argentina, entre el 2 y el 18 de octubre de este año. Las sedes serán el Estadio Nuevo Francisco Urbano y el Estadio Florencio Sola.

Con Colo Colo y U. de Chile: los grupos de la Copa Libertadores femenina 2025

Grupo A
Corinthians (BRA)
Representante de Ecuador
Always Ready (BOL)
Representante de Colombia

Grupo B
Boca Juniors (ARG)
Alianza Lima (PER)
Adiffem (VEN)
Ferroviaria (BRA)

Grupo C
Sao Paulo (BRA)
San Lorenzo (ARG)
Colo Colo (CHI)
Olimpia (PAR)

Grupo D
Representante de Colombia
Libertad (PAR)
Nacional (URU)
Universidad de Chile (CHI)

