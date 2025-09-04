Colo Colo y U. de Chile tienen rivales confirmados para la Copa Libertadores femenina. Las albas y azules, clasificadas como campeonas y subcampeonas del torneo nacional 2024, conocieron sus grupos este jueves 4 de septiembre.

El Cacique tuvo un sorteo difícil y quedó en el Grupo C con Sao Paulo, San Lorenzo y Olimpia. Por su lado, el Bulla cayó en el Grupo D con Libertad, Nacional y un representante de Colombia que aún debe definirse. Ambos evitaron al vigente campeón, Corinthians.

La Copa Libertadores femenina tiene dos fases: la ronda grupal y la ronda final. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán directo a los cuartos de final.

El torneo que reúne a los mejores equipos femeninos de América se realizará en Buenos Aires, Argentina, entre el 2 y el 18 de octubre de este año. Las sedes serán el Estadio Nuevo Francisco Urbano y el Estadio Florencio Sola.

Con Colo Colo y U. de Chile: los grupos de la Copa Libertadores femenina 2025

Grupo A

Corinthians (BRA)

Representante de Ecuador

Always Ready (BOL)

Representante de Colombia

Grupo B

Boca Juniors (ARG)

Alianza Lima (PER)

Adiffem (VEN)

Ferroviaria (BRA)

Grupo C

Sao Paulo (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Colo Colo (CHI)

Olimpia (PAR)

Grupo D

Representante de Colombia

Libertad (PAR)

Nacional (URU)

Universidad de Chile (CHI)