Colo Colo está intratable en la Liga Femenina 2025. De los 23 partidos que se han disputado hasta ahora, solamente ha conocido de victorias, sin empates ni tampoco de derrotas.

Pese a eso, en el partido que visitaron a Universidad Católica en el Claro Arena tuvo un pequeño susto. En los descuentos, Mary Valencia consiguió el agónico gol para un triunfo histórico de las albas.

Aún cuando la noticia es alegre para los hinchas, no lo fue para su DT, Tatiele Silveira, quien se hizo viral en redes sociales con un potente discurso, que estremece hasta quien no ha jugado profesionalmente.

La viral arenga en histórico triunfo de Colo Colo

Colo Colo había cerrado el primer tiempo en el Claro Arena ante las cruzadas con un empate sin goles. Si bien no estaban mostrando su mejor versión, la DT brasileña tomó la batuta.

Con pizarra en mano, y justo frente a las cámaras de El Lado B del canal de youtube oficial del club, lanzó un arengazo que se ha vuelto viral por la forma en como hace reaccionar a sus dirigidas en lo que fue triunfo albo por 1-0.

“Si ese partido, el del primer tiempo, es lo mejor que tenemos… ¡Carajo! ¡No competimos con nadie!“, comentó la DT en el video que se viralizó.

“Porque esperamos, esperamos, esperamos. La presión está buena a la salida. Estamos presionando bien. La única jugadora que da el balón largo es lateral izquierda”, agregó.

El equipo femenino del Cacique venció a Universidad Católica en el Claro Arena. Foto: Colo Colo.

“Entonces, chicas, piensen para jugar, piensen para jugar. Estoy segura de que ustedes tienen una capacidad tremenda de pensar y jugar, de solucionar problemas”, puntualizó la brasileña.

“¡Pero estamos cómodas! En cualquier momento dicen, terminemos de jugar. ¡No! ¡Tuvimos 45 minutos y no lo logramos! ¡No lo logramos!“, complementa la entrenadora.

Revisa la viral arenga de la DT femenina del Cacique:

Revisa el video completo desde el 15:54

El Cacique femenino sigue imparable

Colo Colo Femenino sigue firme en su tránsito en la Liga Femenina. Tras el triunfo ante la UC, también suman otra victoria ante Deportes Iquique por 3-0 en el Estadio Monumental.

Con esto, el cuadro de Macul suma 69 puntos de 69 posibles, con una diferencia de gol de +113. Su próximo partido será ante Unión Española, el sábado 30 de agosto a las 15:00 hrs en la cancha 2 del Estadio Santa Laura.