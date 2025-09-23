Desde 2003 que semana a semana, TNT Sports lleva a todos los hogares la acción del fútbol chileno tanto en la Liga de Primera, Liga de Ascenso (Primera B), como también varios duelos de la tradicional Copa Chile.

Una señal que comenzó bajo propiedad del expresidente del Club Deportivo Universidad Católica, Jorge Claro, con otros socios y compartida con la ANFP hasta diciembre de 2017, cuando pasa a formar parte de Turner.

De ahí, hasta el día de hoy, ha sido una constante evolución ya que su matriz también ha pasado por varios cambios. Pero, desde Estados Unidos avisan que viene un cambio radical que puede cambiarlo todo y para siempre.

¿Se viene un cambio radical en los partidos de TNT Sports? ¿Netflix?

En Norteamérica aseguran que el futuro de TNT Sports puede cambiar de rumbo en un tiempo más. De acuerdo a Puck News, y que recoge Hollywood Reporter, la matriz de la cadena deportiva, Warner Bros Discovery, cambiará de manos.

Uno de los interesados es nada más, ni nada menos, que la plataforma de streaming Netflix, donde incluso destaparon una reunión entre los CEO de ambas compañías durante la pelea de Canelo Álvarez y Terence Crawford.

El citado portal detalla que “la plataforma no busca adquirir toda la compañía, sino el estudio y su apartado de streaming”, que es la próxima separación que estudia la empresa.

En la práctica implica que, de ser adquirida, señales como CNN, TNT Sports y Discovery, como también HBO Max, que en la actualidad transmite los partidos de la Liga de Primera, Ascenso y Copa Chile, pasarían a formar parte del catálogo.

La cadena deportiva podría formar parte de una verdadera revolución. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Sin embargo no es el único interesado. Otros medios en Estados Unidos, como la especialista CNBC, detallan que Paramount Skydance es otro que mira con deseo quedarse con la matriz de la señal deportiva. Incluso, preparan una irresistible oferta para quedarse con su extenso catálogo.

Lo único cierto, es que por ahora el canal deportivo dueño del fútbol chileno tiene contrato vigente hasta 2033 con la ANFP. Y también sigue perteneciendo a la gigante Warner Bros Discovery.

El especialista Televisivamente explica en detalle lo que implica la operación: