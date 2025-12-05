Días difíciles se viven en la Segunda División Profesional, esto luego de una temporada compleja marcada por diversas quejas de los clubes participantes respecto a la organización y sustentabilidad de la categoría.

Si bien el club que se coronó campeón fue Deportes Puerto Montt gracias a sus 54 puntos, la tercera categoría de nuestro país dio la vuelta al mundo por el insólito caso de Deportes Melipilla, que no descendió al amateurismo a pesar de posicionarse en la tabla de posiciones con -21 puntos, superando así a San Antonio Unido (-27) y al desafiliado Barnechea.

Mientras la ANFP ya estaría preparando la temporada 2026 de esta división, algunos clubes que permanecen en la categoría aún no aseguran su participación. Un ejemplo claro de esto es General Velásquez, cuadro perteneciente a la comuna de San Vicente de Tagua Tagua que este 2025 terminó en el 7° puesto de la tabla de posiciones.

General Velásquez amenaza con no jugar el 2026

Según lo reconoció su presidente, Carlos Cornejo Chacoff, en declaraciones al programa Sintonía Deportiva de Radio Éxitos, el cuadro que en 2022 enfrentó a la Universidad de Chile en Copa Chile podría desaparecer en los próximos días si no encuentra una solución económica.

Cornejo habló con crudeza al indicar la insostenible situación financiera que enfrenta el club: “Este año se pagó todo como correspondía, pero fue a costa personal y ya no puedo seguir haciéndolo”.

El dirigente dio detalles del déficit estructural que tiene la institución, lo que amenaza seriamente su continuidad en la división y que incluso lo ha llevado a buscar soluciones con las autoridades locales.

“Con bastante responsabilidad, le comuniqué a nuestro alcalde la decisión de no participar en 2026, salvo que la municipalidad encuentre una manera de apoyar a General Velásquez, como ocurre en otros municipios” agregó.

General Velásquez podría pasar de jugar con la U el 2022 a desaparecer el 2026 (Foto: Marcelo Hernandez/Photosport)

Venta de la Institución como última opción

El Presidente también se abrió a una opción radical con el fin de proteger la existencia del club: la venta de la institución: “Sí, claro. El valor es de 150 mil dólares, lo he dicho desde hace varios años” sentenció, dejando abierta la puerta a que inversionistas se hagan cargo de la institución.

Según informa el medio Sexta Fútbol, la fecha fijada para conocer el destino de General Velásquez es el 15 de enero. Si para ese día no existen los recursos necesarios o no se concreta la venta, la directiva avisará a la ANFP su decisión de no competir en la próxima temporada de la Segunda División.