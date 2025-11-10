Colo Colo tiene un amplio plantel, pero no ha conseguido los objetivos mínimos requeridos por el pueblo albo. Es por eso que muchas veces se ha mirado a la Proyección, con la idea de sacar nuevas piernas desde allí.

Pero, tampoco ha resultado. Al menos, por ahora. Colo Colo sigue al acecho de los puestos de copas internacionales, ilusionado por la caída de Audax Italiano ante Huachipato, que lo dejó a dos puntos de la zona de Sudamericana.

No obstante, se piensa en los jugadores que se ha dejado partir. Si Carlos Palacios y Leo Gil son los rimbombantes, varios futbolistas han dejado el Cacique en estos años y, quizás, le habrían venido bien al actual equipo de Fernando Ortiz. Uno de ellos fue campeón recientemente.

ver también La fórmula con la que la Universidad de Chile intenta quedarse con Juan Martín Lucero

De la cima a la Segunda

La cuarentena debida al Covid-19 fue una catástrofe para varias carreras deportivas. Sin embargo, para Danilo Díaz significó una gran oportunidad. El entonces juvenil de Colo Colo estuvo presente en el duelo lleno de juveniles en el que el Albo cayó ante Audax Italiano, en 2021. La opción se le dio, precisamente, por la cuarentena del elenco titular.

Tiempos de pandemia y de debut para Danilo Díaz | Photosport

Danilo Díaz entró desde la banca en aquel partido y jugó 27 minutos. Serían los únicos en el primer equipo. Partió, luego, de préstamos a Deportes Recoleta, donde estuvo hasta fines de 2023. Tras ello, terminó contrato con Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Ya en Deportes Puerto Montt, donde llegó en calidad de libre, Danilo Díaz ha sido uno de los exponentes del equipo campeón de la Segunda División. De hecho, jugó 19 partidos en el torneo en el que los Delfines se consagraron. Ahora, jugará en la Primera B, ya que tiene contrato vigente con el club de la Décima Región.

Cuando fue parte de la Selección Chilena

Punto aparte, Danilo Díaz también fue parte de la Selección Chilena Sub-17. El mediocentro participó del Sudamericano en el que Chile quedó segundo, tras Argentina, en 2019. Compartió con jugadores como Alexander Oroz, Daniel Gutiérrez, César Pérez, Luis Rojas y Vicente Reyes.

Luego, sumó minutos en el Mundial Sub-17 jugado en Brasil, donde fue parte de la victoria ante Haití, por 4-2. Esa Selección llegó a octavos, clasificando como mejor tercera, y fue derrotada en un partidazo por Brasil (3-2).

Publicidad

Publicidad