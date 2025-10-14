Michael Clark le quitó todo el protagonismo al importante triunfo que tuvo la U de Chile en la Liga de Primera. El Romántico Viajero venció por 2 a 1 a Palestino para meterse con todo en la parte alta y seguir soñando con el título.

Sin embargo, el presidente de Azul Azul dejó la escoba luego de acusar que hay periodistas de Colo Colo que se esconden en otros clubes para pegarle al Bulla. Una situación que no ha caído bien y que le ha valido una serie de palos de vuelta, pero ninguno como el que le llegó este martes.

Danilo Díaz reparte palos contra Michael Clark y la U tras apuntar contra periodistas de Colo Colo

La insólita respuesta de Michael Clark a los rumores de una posible salida de Gustavo Álvarez de la U no le salieron gratis. El destacado periodista Danilo Díaz arremetió con todo contra el Bulla y la situación en la que se metieron por su DT. “Álvarez tiene que entender que es el técnico de la U. En estos sondeos, su nombre sonando en Perú es así y está bien que es así“, lanzó.

Pero fue tras ello que el Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2009 se le fue encima al mandamás azul. “Son declaraciones infantiles, de una persona inmadura y con cero fútbol, que sabemos que no lo tiene. Recuerdo la historia cuando fue a Tribuna Andes y miraban el partido de la U con Everton y decía que no podía jugar tan mal el equipo“.

Michael Clark aseguró que hay periodistas que se esconden en otros clubes y que son de Colo Colo que buscan perjudicar a la U. Foto: Photosport.

Posteriormente, Danilo Díaz enfatizó en el poco conocimiento que tiene Michael Clark sobre la pelota y las decisiones que debe tomar en la U. “Seguramente hablarlo con todos sus amigos que tenían por RedWood“, disparó antes de ir más allá. “Esperemos lo que digan los fiscales señor Clark. Así de corto. Esperemos lo que digan“.

“Sobre su gestión, que dicen que planifican todo. Ustedes llegaron y destruyeron un proceso que casi manda al descenso a la U. No se vengan a agrandar por dos años porque le apuntaron con el técnico, pero tal como su amigo Victoriano Cerda le apuntó, fue un desastre con otros. Cerda y Pecce son lo mismo, ellos lo traen. Así. En el fútbol todo se sabe“, complementó el también conocido como Tenor del Pueblo.

Danilo Díaz insistió en sus dardos contra Michael Clark y sus excusas. “No nos vengan con cuentos. La declaraciones de ayer es hasta poco futbolera porque cuando dice que son de Colo Colo y son hinchas escondidos de otro club. ¿Sabes por qué? Porque está en la lógica de que te tiene que gustar un equipo para ser campeón. ¿Qué hacen los hinchas del St. Pauli o Belgrano? Es lamentable“.

Finalmente, el periodista realizó una potente acusación sobre el presidente de Azul Azul. “Cree que se manda solo, que se maneja en esto. Él, me comentaba gente de fútbol, huevoneo a los funcionarios de la U, los trato de incompetentes porque no le gustó el operativo ese día. Lo vio la gente de Colo Colo, funcionarios de la ANFP y la gente de la U guardó silencio porque quieren conservar la pega“.

Las declaraciones que lanzó Michael Clark no le salieron nada de barato y hoy recibe una serie de cuestionamientos que sacuden a la U. El Romántico Viajero suma un nuevo problema cuando todo el foco debería estar en seguir haciendo historia en Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

El plantel de la U evita las polémicas de su presidente y se enfoca en el tremendo desafío que se le viene por delante. El próximo jueves 23 de octubre a partir de las 19:00 horas el Bulla recibe a Lanús en la ida por las semifinales de Copa Sudamericana.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

