Empezó un nuevo duelo entre la Universidad de Chile y Colo Colo. Esta vez, el Superclásico no se juega en la cancha del Nacional, ni del Monumental. Es en el humo de los fichajes que se enfrentan los archirrivales.

Todo por Juan Martín Lucero. El delantero de Fortaleza es la nueva vedette de este fin de año, luego de que los Azules pusieran sus ojos sobre él y, a las horas, se destapara que el Cacique también lo quería para la temporada 2026.

Pero, lo raro no es solamente que Universidad de Chile y Colo Colo se peleen por un refuerzo, eso ha pasado en múltiples ocasiones. Lo extraño es que el Cacique insista en un jugador que los dejó pagando la última vez que estuvo en el club.

Tremendo problema con Juan Martín Lucero

“Tenía una buena impresión de él. Pero creo que está mal asesorado, escuchó malos consejos y esto le puede costar mucho en su carrera. Lamentablemente, no escuchó al club y si bien lo sentimos por él, haremos valer nuestra posición e iremos hasta las últimas consecuencias”. Con estas palabras, Alfredo Stöhwing respondía a la pregunta por Juan Martín Lucero en enero de 2023.

El delantero de Colo Colo fue a ver a Argentina a Qatar, de vacaciones, dio un par de entrevistas a medios chilenos y, de repente, decidió no volver más a Chile. Así empezó el disgusto entre él y el Cacique. Todo por la intención del Gato de fichar por Fortaleza.

Según el delantero, todo fue legal, porque el club brasileño pagó una cláusula de penalización por su fichaje. No obstante, desde Blanco y Negro desconocieron tener eso en el contrato y fueron a juicio.

¿Resultado? Un triunfo ante la FIFA que castigó severamente al club brasileño y al Gato. Pero, claro, todo quedó en nulidad, luego de la revisión del TAS, por lo que el delantero quedó sin pena. A partir de allí, se transformó en persona non grata en Macul.

¿Cuáles son los números de Juan Martín Lucero en Fortaleza?

En este 2025 el Gato ha jugado 50 partidos oficiales, siendo 26 por el Brasileirão, siete en Copa Libertadores, siete en la Copa do Nordeste, dos en la Copa de Brasil y ocho en el Campeonato Cearense. Apenas ha marcado 11 goles (de los cuales solo tres fueron el Brasileirão) y entregado una asistencia en 2.796 minutos de acción.

