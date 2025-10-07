Como siempre desde la figura de Sergio Jadue, y en su punto de ebullición durante la gestión de Pablo Milad, el fútbol chileno se hunde con la nueva explosión de una crisis que se ha ido gestando por años: la sostenibilidad de la Segunda División, la tercera categoría profesional.

Clubes “profesionales” quebrados y la incertidumbre de qué pasará con la categoría que podría no existir el 2026, la Segunda División se caracteriza por tener clubes con historia en el fútbol nacional, pero sin derecho a voto en el consejo de presidentes de la ANFP ni derechos de televisión; y apenas un ascenso a Primera B y dos descensos al amateurismo.

Este martes, los equipos de la competición lanzaron un comunicado que no gustó nada a Juan Cristóbal Guarello, que reaccionó apocalíptico, pero preocupado entregando soluciones.

“Proponen un ajuste brutal… casi amateur. Pero hay que transparentar, si quieres ser amateur, sé amateur y te fusionas con la Tercera. El problema ahí sería la mala voluntad de la Tercera y ANFA. Dicen: si quieren estar en Tercera, tienen que postular a Tercera B, entonces es bajar de la tercera categoría a la quinta“, dijo King Kong en Deportes en Agricultura.

ver también Segunda División lanza propuesta a la ANFP para “aliviar crisis institucional”

Guarello: fundir Segunda con Tercera

El periodista agrega que “entonces le dices a equipos que tienen institucionalidad, historia e hinchada que vayan a jugar contra equipos que prácticamente son de barrio. Hay una mala voluntad“.

“Es la ceguera de los dirigentes chilenos, en vez de decir: a mí no me toquen lo mío… ¡No! No es lo tuyo. ¿Sabes lo que te estoy proponiendo? Hagamos una Tercera División ultracompetitiva, con clubes atractivos que te pueden llenar estadio más grandes, y que van a potenciar tu producto. Sí, va a ser más difícil ascender, pero te saltas una división entera”, complementó.

Publicidad

Publicidad

Guarello apocalíptico con la Segunda División: no le gustó el comunicado de los clubes y propone que la solución es fusionarse con Tercera.

Guarello añade que “la Segunda División, tú la fundes con la Tercera División y le estás diciendo a 10 equipos de Tercera que pueden ascender al profesionalismo ya. Pero aparece el viejo de la ANFA: ¿y cuánto pa’ mí, cuánto pa’ mí? Esa es la miseria del dirigente chileno: que si a mí no me invitan yo no voy. Con ese nivel de gestión y liderazgo”.

“Y la Segunda División Profesional es un invento, y está destruida. Fue un tapón que se inventaron para que los equipos de Tercera no se metieran con los derechos televisivos, un invento de Felipe Muñoz, que convenció a Sergio Jadue, el insobornable“, expone JCG.

Publicidad

Publicidad

ver también Guarello revela el plan maestro de Córdova para tomar la selección chilena adulta: “Cuando vio la posibilidad…”

Juan Cristóbal Guarello sentencia que “ahora tienes una división completa en la quiebra, pero Milad anda preocupado del Mundial Sub 20. (…) No tiene voz ni voto en el consejo de presidentes. Hay que transparentar la realidad. Si el fútbol chileno da para dos divisiones profesionales, que haya dos. El resto será semiprofesional, se podrá hacer un estatuto”.