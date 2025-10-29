Nicolás Castillo sorprende a todos: confirma su fichaje en club de Estados Unidos

Nicolás Castillo dio un giro totalmente inesperado en su carrera. Después de su paso de apenas cuatro meses en Santiago City, donde sufrió una complicada lesión de por medio, el exdelantero de U. Católica confirmó su fichaje en un equipo de la Cuarta División de Estados Unidos.

El artillero había tenido una polémica salida desde U. Católica cuando, en marzo de este año, se confirmó su llegada a Santiago City. Sin embargo, una lesión después de tres partidos jugados lo sacó de las canchas y de ahí no supo nada más hasta su salida del equipo de la Segunda División.

Ahora, Nicolás Castillo se moverá a Estados Unidos. Su equipo es el City Soccer FC, un club que tiene sede en Florida y que compite en la United Premier Soccer League (UPSL).

“Orgulloso de ser parte de City Soccer FC, un proyecto que busca hacer historia, trascender fronteras y generar impacto social. Apoyando el futuro de Chile y dando la oportunidad a jóvenes de venir a estudiar y jugar en Estados Unidos“, destacó el jugador en redes sociales.

ver también “Salud”: el festejo de Nicolás Castillo por el triunfo de U. Católica ante U. de Chile

¡A Estados Unidos! City Soccer FC presenta a Nicolás Castillo

Por su lado, City Soccer lo recibió con una publicación. “¡Bienvenido a la ciudad!

¡Estamos más que emocionados de anunciar que el jugador profesional Nicolás Castillo se ha unido al City Soccer FC!”, informaron en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

En su llegada, el delantero tendrá como primer desafío un torneo que reúne equipos de todas las divisiones de Estados Unidos. “Su experiencia, habilidad y pasión serán clave mientras nos enfrentamos a la Lamar Hunt U.S. Open Cup. ¡Bienvenido a la familia, Nico!”, dijeron en el club.