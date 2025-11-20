Universidad Católica se prepara para ir con todo en la recta final de la Liga de Primera. La UC se mantiene segunda en la tabla, a tiro de cañón para quedarse con el Chile 2 a Copa Libertadores, pero no se puede confiar con O’Higgins y Universidad de Chile aún a la caza.

La Franja recibe a Palestino este sábado, en el estadio Claro Arena, por la fecha 28 del campeonato nacional. El DT de la Católica, Daniel Garnero, destacó que su equipo depende de sí mismo y no debe preocuparse de lo que hagan celestes ni azules.

“Si puedes consolidar un equipo es porque las cosas van bien. Por distintos motivos no pudimos repetir, pero en este partido habrá menos modificaciones respecto a otros. Hay una ansiedad que es lógica, pero llegamos sin depender de nadie para la recta final“, dijo el DT cruzado.

El enfoque de la Católica

Garnero agregó que “nuestro trabajo al llegar al club fue porque las cosas no estaban del todo bien. Pero se fueron dando así las cosas, fuimos de menor a mayor. Y no podemos desenfocarnos del Chile 2“.

La Católica va por su primera de tres finales de cara al Chile 2.

Respecto a lo que venga en tema de refuerzos para el 2026 manifestó que “es lógico que el presupuesto sea distinto si entras a Libertadores, pero eso es potencial. A mí me gusta ser realista y sacarnos estos tres partidos de encima para lograr el objetivo“.

“En esto agrego que también se terminan contratos, pero yo quiero que los muchachos estén enfocados en el partido. A todos les sirve que entremos, tanto al que se queda como al que se va“, sentenció Garnero.

La UC enfrenta a Palestino este sábado 22. Después tendrá que visitar a Huachipato y cerrar en el Claro Arena contra Unión La Calera. La Católica es segunda con 51 puntos, seguida de cerca por O’Higgins (50) y Universidad de Chile (48).