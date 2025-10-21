Este retirado jugador, quien llegó a Colo Colo luego del Mundial de Brasil 2014 y tras eso pasó a U de Chile, fue elogioso con lo que hicieron los albos en la difícil visita a Coquimbo Unido. El equipo adiestrado por el argentino Fernando Ortiz cayó por la cuenta mínima ante el sólido líder de la tabla de posiciones.

El inminente campeón de la Liga de Primera noqueó a los albos con un solitario gol del defensor argentino Bruno Cabrera tras una pelota detenida que sirvió el zurdo Juan Cornejo. A pesar de la caída, el icónico Jean Beausejour sacó cuentas alegres con lo mostrado por el cuadro popular.

“Colo Colo tuvo dos claras en el primer tiempo, no tuvo la capacidad de definirlo. Si esa pelota le quedaba a (Javier) Correa o un (Fernando) Zampedri, era un inicio distinto”, dijo Bose en ESPN. Se refirió a la ausencia del “9” y al goleador histórico de Universidad Católica, quien anotó un triplete ante Everton y lidera la tabla de artilleros en la máxima categoría del fútbol chileno.

Jean Beausejour celebra un gol a U de Chile en un Superclásico jugado en el Monumental. (Andres Pina/Photosport).

Beausejour profundizó en esa opinión. “A lo mejor Coquimbo lo daba vuelta igual, pero yo siento que Colo Colo encontró los caminos”, valoró el zurdo, autor de un gol en dos Mundiales con la selección chilena: anotó a Honduras en Sudáfrica 2010 y a Australia en Brasil 2014.

Jean Beausejour pasó desde Colo Colo a la U de Chile y, por esas cosas de la vida, luego probó suerte en Coquimbo Unido. El equipo Pirata marcha directo rumbo a su primera estrella en la máxima categoría nacional de la mano de Esteban González.

“Una cosa es que no le patees al arco a Coquimbo, que ataques por un lado y saques la pelota a otro. Eso Colo Colo lo hizo bien, daba vuelta de un lado a otro la posesión con facilidad. Y eso no lo hizo bien Coquimbo”, opinó Beausejour, más allá de otra derrota de los albos en el certamen.

Jean Beausejour terminó su carrera en Coquimbo Unido. (Andres Pina/Photosport).

Pero en el segundo tiempo, hubo cambios que sirvieron al local. “A partir de ahí, Coquimbo ajustó ciertas cosas y vimos ese equipo al que no le puedes generar ocasiones de gol. Se hizo presente con el partido bien profundo, creo que Colo Colo sorprendió a Coquimbo en algunos pasajes”, cerró el Bose, quien vio progresos en los albos.

Así quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo marcha en el 8° puesto de la tabla en la Liga de Primera 2025, todavía algo lejos del último cupo a la Copa Sudamericana de la próxima campaña.

