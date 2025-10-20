Varios son los cambios de programación que está teniendo la fecha 25 de la Liga de Primera, donde la última tiene que ver con el duelo donde será protagonista Colo Colo.

Esto, porque las autoridades hicieron modificaciones a los partidos, donde uno de los que tuvo que cambiar el horario de inicio fue el que jugará el cuadro albo ante Deportes Limache.

Así lo confirmó el periodista Cristián Alvarado de la radio ADN, quien dejó en claro que se adelantó el encuentro de los albos en el Estadio Nacional, que se jugará en la jornada del lunes.

Eso no fue todo, porque las autoridades también dieron luz verde al aforo solicitado por la dirigencia de Blanco y Negro, por lo que se esperan 31 mil personas en Ñuñoa.

Colo Colo vs Limache fue adelantado en dos horas por las autoridades en el Estadio Nacional. Foto: Andres Pina/Aton Chile

¿A qué hora jugarán Colo Colo vs Limache?

El reportero Cristián Alvarado fue quien llevó la información a sus plataformas digitales, donde confirma el cambio de programación en el duelo de Colo Colo vs Deportes Limache.

Una situación que puede afectar a los hinchas, quienes ya se estaban programados para las 20.00 horas en el Estadio Nacional.

“Colo-Colo ante Deportes Limache fue modificado en su horario por las autoridades y se jugará a las 18:00 hrs del próximo lunes en el Estadio Nacional. El aforo de 31 mil personas fue aprobado”, detalló.

