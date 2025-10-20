El efectivo expediente que maneja al dedillo un ex arquero de la U de Chile fue el arma que le sirvió a Coquimbo Unido para darle el golpe de nocaut a Colo Colo. Todo fue tras un tiro libre desde el costado izquierdo que Juan Cornejo ejecutó con mucha ponzoña.

La pelota servida por el lateral zurdo fue justo donde tenía que caer para que apareciera solo un compañero suyo. Bruno Cabrera hizo el movimiento a la perfección para escapar de la marca de Vicente Pizarro. Y con un leve, pero preciso toque el defensor argentino anotó el 1-0 de los Piratas.

Fue un desahogo importante para el Barbón en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde dieron otro paso para el inminente título coquimbano en la Liga de Primera 2025. El de Cabrera fue el 14° gol desde una pelota detenida que anotan los Piratas.

Bruno Cabrera liquidó a Colo Colo con un toque leve y muy certero. (Pepe Alvujar/Photosport).

“El partido se puede ganar o perder con la táctica fija. Le damos mucho énfasis a eso”, dijo Esteban González, director técnico del puntero, luego de la victoria ante el Cacique. Para esa misión tiene a un cercano colaborador que recién el año pasado se retiró del fútbol profesional para ser su ayudante técnico.

Las referencias son para Miguel Pinto, un icónico arquero que se formó en Universidad de Chile, aunque jugó para varios clubes: Atlas y Jaguares en México, O’Higgins y hasta Colo Colo. Por cierto, su trayectoria terminó como reserva de Diego Sánchez en Coquimbo Unido.

Publicidad

Publicidad

ver también Miguel Pinto habla del secreto de Coquimbo puntero: “Esteban González es trabajólico a morir”

El ex U de Chile Miguel Pinto es clave en Coquimbo Unido: ¡Colo Colo sufrió el 14° gol!

Miguel Pinto sabía perfectamente que la táctica fija era una manera que tenía Coquimbo Unido de vencer a Colo Colo. Y así no más fue: los albos fueron incapaces de sacarse el tanto del defensor argentino Bruno Cabrera y perdieron el partido 1-0.

Hace algún tiempo, una de las figuras del cuadro aurinegro habló del trabajo que realiza el ex golero del Romántico Viajero en esa faceta, un arma letal del líder cómodo de la tabla de posiciones: suma 14 tantos mediante aquel expediente. Cuatro los hizo el trasandino de 28 años que clavó al Eterno Campeón.

Publicidad

Publicidad

“Es el Migue. Lo entrenamos, trabajamos mucho eso. Él se encarga de eso, aunque no lo crean. Nos da muchas indicaciones“, apuntó Matías Palavecino en el estudio de Todos Somos Técnicos hace casi cuatro meses. Y ha sido un aspecto imparable para los rivales coquimbanos.

Miguel Pinto sabe que el objetivo mayor está al alcance de la mano de Coquimbo Unido. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

También contó algunas intimidades de esa labor durante la semana. “Le damos mucha importancia a eso. El Migue es bastante pesado en ese tema. Y en lo personal, siempre me gustó patear los balones detenidos desde chico”, aseguró el zurdo formado en las inferiores de Rosario Central, quien vive su segundo ciclo en Coquimbo Unido. Una etapa que terminará con una histórica corona en la máxima categoría del fútbol chileno.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Qué necesita? La fórmula para que Coquimbo Unido sea campeón este fin de semana

Así va Coquimbo Unido en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Coquimbo Unido es cómodo lider en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025: tiene 14 puntos más que su escolta, Universidad Católica, a falta de seis partidos por jugar.